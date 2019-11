MTI apresenta modelos de parceria e sistema de gestão documental à empresa da Paraíba

Foto: ANGELO VARELA / ALMT

Indicações feitas pelo deputado estadual Paulo Araújo (PP) resultarão em ações importantes para a infraestrutura de Cotriguaçu e Poconé. Os documentos apresentados na sessão da última terça-feira (19) demonstram a preocupação do parlamentar com obras que podem melhorar o tráfego.

Para a cidade de Cotriguaçu (distante 942,4 km de Cuiabá), Araújo solicitou via indicação n° 5092/19 , ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, a instalação de um quebra-molas próximo à ponte sobre o Rio Águas Clara, localizada na MT-170 km 18, sentido Juruena a Cotriguaçu. De acordo com o deputado, a solicitação é um pedido do vereador Moisés de Jesus (PSB) do município de Cotriguaçu, que relatou o alto índice de acidentes nessa localidade.

Já para o município de Poconé (distante 104,3 km de Cuiabá),Paulo Araújo solicitou via indicação n° 5094/19 ao governo do estado, recursos financeiros para aquisição de uma escavadeira para as Associações de Pequenos Produtores Rurais do município. “Essa demanda visa atender as Associações de Pequenos Produtores, nos Programas de Assentamentos e comunidades tradicionais, com o intuito de realizar a construção de tanques e açudes para criação de peixes, visando fortalecer a piscicultura na região”, afirmou Araújo.

Outra indicação, n° 5093/19, para o mesmo município [Poconé], demanda trazida pela vereadora Camila Silva (PSC), solicita ao secretário de Estado de Agricultura Familiar, Silvano do Amaral, a aquisição de quatro grades para trator agrícola, para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Agropecuário, da cidade de Poconé. “Essa solicitação, visa atender serviços de preparo de solo nos programas de assentamentos, com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar da cidade”, concluiu Paulo Araújo.