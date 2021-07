MTI apresenta projeto de Transformação Digital em Fórum Nacional da Abep-TIC

A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI) apresentou o projeto de Transformação Digital desenvolvido em Mato Grosso no Fórum de Diretores Técnicos da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-Tic), realizado nos dias 22 e 23 de julho, em Cuiabá.

De acordo com o diretor-presidente da MTI, Antônio Marcos de Oliveira, o projeto desenvolvido no Estado visa ampliar os serviços públicos digitais e desburocratizar caminhos para o cidadão.

“Não há outra maneira para a administração pública ter um melhor desempenho, ser mais eficiente para o cidadão, ter mais economia, se não for com políticas públicas tendo a tecnologia como base. A forma dos governos interagirem com os cidadãos está mudando completamente. E sobre isso, só tenho uma coisa a dizer, ainda bem! Cada vez mais, os serviços públicos digitais são uma necessidade e uma realidade”.

O gerente da Unidade de Gestão Estratégica de Projetos (UGEPR), Sócrates Barros, apresentou o projeto e a solução de tecnologia envolvida, o MTI-XVia, desenvolvido por meio de uma parceria estratégica também apresentada no evento.

Fórum

O primeiro dia do Fórum de Diretores Técnicos da Abep-TIC foi marcado por palestras e atividades com os participantes. O evento teve início com a apresentação do presidente do conselho da Abep, Lutiano Silva. Seguindo com as atividades, o Fórum seguiu com discussões sobre o futuro do governo digital e microsserviços, além da apresentação do projeto do índice nacional dos registros de identificação civil.

O segundo dia do evento contou com uma palestra sobre Inteligência Artificial e de plataformas públicas de governo digital. Finalizando as atividades do Fórum de Diretores Técnicos da Abep-TIC, o último dia do evento foi apresentado pelo presidente da Abep-TIC, Tasso Lugon.

Também foi realizada a Reunião Ordinária do Conselho da Abep-TIC, que contou com a participação de Frank James, representante do Ministério da Saúde/DataSUS, departamento que coordena projetos de desenvolvimento digital do SUS.

Ele apresentou um projeto de integração de base de dados para representantes de TIC dos Estados. O objetivo é que o trabalho conjunto entre a ABEP e o GTD.GOV, com a base do DataSUS, promova melhoria no desenvolvimento de projetos na área da saúde.

O evento contou com a participação de todos os representantes da diretoria executiva da MTI, como o diretor-presidente, Antônio Marcos de Oliveira, o diretor vice-presidente, Cleberson Gomes, diretor administrativo, Cesar Vidotto, diretor de tecnologia da informação e comunicação, Cirano Campos e dos gerentes Luciano Bigatao, Paulo Macedo, Robson Dias e Sócrates Barros.