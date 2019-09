MTI é parceiro do TCE na implantação de novo sistema Radar de Controle Público

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) e Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) deflagram nesta segunda-feira (30.09), no município de Barra do Garças (a 516 km de Cuiabá), a operação “Abafa Amazônia”, na Região do Araguaia. As ações serão concentradas nos municípios de São Félix do Araguaia, Novo Santo Antônio, Ribeirão Cascalheira, Bom Jesus do Araguaia, Canarana Confresa, Nova Xavantina e Água Boa.

A operação visa o enfrentamento qualificado nos crimes ambientais, especificamente, desmatamentos e degradação florestal, incêndios florestais e queimadas irregulares. As ações de repressão ao avanço das queimadas no estado começaram no mês de julho e esta é a terceira edição da operação. Outras serão deflagradas em pontos estratégicos de Mato Grosso.

Participam da ação profissionais da Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Politec, Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), Defesa Civil e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema). Além do efetivo, serão empregados um avião, um helicóptero e mais viaturas nas ações repressivas.

A solenidade de lançamento será realizada a partir das 16h30, no Aeroporto de Barra do Garças, que está localizado na BR-070, km 16. Representantes das unidades que compõem a operação estarão presente no ato.

O período proibitivo de queimadas em Mato Grosso começou no dia 15 de julho e segue até o dia 30 de novembro. Neste período, fica proibido o uso de fogo em áreas rurais para limpeza e manejo, levando em consideração o risco de incêndios florestais de grandes proporções. A normativa se fundamenta na Lei Complementar nº 233, de 21 de dezembro de 2005.

No perímetro urbano, as queimadas são proibidas durante todo o ano. Ainda no mês de julho, foi instalado na Sesp, o Comitê Integrado Multiagências de Coordenação Operacional (Ciman), unidade que vai coordenar as ações de prevenção e repressão a incêndios em todo o Estado. A criação do Comitê foi publicada no Diário Oficial do Estado do dia 12 de julho pelo Decreto nº 174.

Ciman

Desde julho, foi instalado na Sesp, o Comitê Temporário Integrado Multiagências de Coordenação Operacional (Ciman), unidade que vai coordenar as ações de prevenção e repressão a incêndios em todo o Estado. A criação do Comitê foi publicada no Diário Oficial do Estado do dia 12 de julho pelo Decreto nº 174.

Denúncias e atendimentos

O atendimento a ocorrências de incêndios florestais deve ser acionado pelo número 193 do Corpo de Bombeiros. Já em caso de denúncias de queimadas nas áreas rurais, o cidadão deve entrar em contato pelo 0800 647 7363.

Queimadas urbanas devem ser denunciadas na prefeitura do município de ocorrência, nas secretarias municipais de meio ambiente ou defesa civil municipal.