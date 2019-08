MTI garante segurança e transparência do sorteio da Nota MT

Para assegurar a segurança e a transparência do sorteio dos prêmios do programa Nota MT, realizado nesta quinta-feira (08.08), o sistema desenvolvido pela Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI), em parceria com a Secretaria de Fazenda (Sefaz), tem passado por constantes auditorias que atestam a lisura e a segurança de todo o processo.

Foram sorteados mil prêmios de R$ 500 e cinco prêmios de R$ 10 mil – e a lista dos ganhadores já está acessível, tanto no site do programa, quanto no aplicativo disponível para celulares com sistema Android e IOS. Ao todo, mais de 45 mil cidadãos cadastrados estiveram aptos a concorrer aos prêmios.

De acordo com o governador Mauro Mendes, não apenas o programa, como todo seu sistema, foram desenvolvidos para ter o máximo de segurança para o cidadão, especialmente em razão da relevância do Nota MT como ferramenta de educação fiscal e que vai contribuir com a melhoria da arrecadação advinda, principalmente, do setor comercial.

“Nós temos certeza absoluta de que esse projeto será um sucesso. (…) O sorteio mostra que o sistema foi desenvolvido dentro do Governo, com técnicos do Governo, está funcionando adequadamente e está garantindo a transparência nos próximos sorteios”, disse.

O superintendente de TI da Sefaz e analista da MTI, Ricardo Crudo, explica que para garantir a transparência todo o sistema foi auditado pela Controladoria Geral do Estado (CGE) desde o início de sua criação e passou por um processo de experimentação para garantir sua confiabilidade.

Segundo Crudo, a segurança do sistema se inicia quando o cidadão solicita a inclusão do CPF na nota fiscal. Ao fazer isso, o documento é transferido para a Sefaz, onde recebe um número sequencial e único – e é através deste número que o cidadão concorre aos prêmios.

Governador Mauro Mendes realiza o primeiro sorteio do Nota MT

“Cada bilhete tem um número e esse número é atribuído automaticamente pelo sistema. O número do bilhete você pode acompanhar pelo aplicativo e pelo portal e é gerado ao longo do mês. Quando vira o mês, nós fechamos a geração de números, consolidamos e disponibilizamos no portal do programa. Então, antes da realização do sorteio, já é possivel saber quantas pessoas estão concorrendo e as chances de cada um”, disse.

Nesse primeiro sorteio 424.675 bilhetes eletrônicos foram gerados até 31 de julho e estiveram aptos a concorrer a prêmios. No portal do programa foi disponibilizada a lista de todos os bilhetes que estavam concorrendo, enquanto pelo aplicativo o cidadão consegue ver a quantidade de seus próprios bilhetes e o número de cada um deles.

Por essa razão, segundo Crudo, quanto mais bilhetes o cidadão tiver emitido em seu nome, mais chances ele tem de ganhar os prêmios. “Cada bilhete concorre com chances iguais. Inclusive existe a possibilidade de uma mesma pessoa ser sorteada com bilhetes diferentes”, explicou.

O sorteio

Já para o sorteio, o sistema tem uma segurança redobrada, pois é realizado com base nos números da Loteria Federal. O analista da MTI e responsável pelo sistema do programa, Reginaldo Gomes Júnior, esclarece que os números da loteria são usados como “semente” para um algoritmo que embaralha esses números e dá origem a novos números correspondentes aos bilhetes sorteados.

“Quem realiza o sorteio é a loteria. Nós usamos o número deles para embaralhar esses números e gerar os números dos nossos bilhetes vencedores. Como não é nós que controlamos, uma pessoa pode ser sorteada mais de uma vez, com bilhetes diferentes”, disse.

Após o sorteio e a homologação do resultado pela CGE, o ganhador recebe um e-mail informando que ele foi premiado. A mesma notificação também fica disponível no aplicativo e portal do programa, assim como a listagem completa de todos os ganhadores. Além disso, também ficam disponíveis as instruções que os ganhadores devem seguir para conseguir receber seu prêmio.

Equipe de analistas da MTI e Sefaz responsável pelo programa Nota MT

Premiação

Ainda durante a divulgação dos ganhadores, o secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo, destacou a necessidade de que o cidadão fique atento em como retirar sua premiação, caso tenha sido sorteado. Isso porque, em muitos casos, o cidadão faz o cadastro no programa, mas não informa seus dados de conta bancária, uma vez que tal informação não é obrigatória para a finalização do cadastro.

“Quem venceu, para que receba ainda neste mês, tem que checar no aplicativo se ganhou e, caso não tenha feito o cadastro completo, precisa complementar o cadastro até o dia 13 de agosto. Depois disso, ele não precisa fazer mais nada que, no dia 15 de agosto, o prêmio estará na sua conta bancária”, esclareceu.

Gallo também destacou a importância da parceria entre os órgãos do Estado para a viabilização do primeiro sorteio do Nota MT e de todo o programa. Além da própria Sefaz, da MTI e da CGE, a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) também é parceria do programa.

Isto porque, além do prêmio em dinheiro, o programa também ajuda instituições filantrópicas, uma vez que, que ao fazer o cadastro, o cidadão escolhe uma instituição para receber 20% da premiação, caso ele seja sorteado.

A previsão é que sejam realizados mais quatro sorteios mensais, ao longo deste segundo semestre, com prêmios de R$ 500 e R$ 10 mil e dois especiais, com prêmios de R$ 50 mil.