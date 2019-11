MTI palestra sobre processo de formalização de parceria em seminário em São Paulo

Referência na implantação da Lei das Estatais (n° 13.303/2016) em todo o país, a Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI) integra o rol de empresas públicas a palestrarem no seminário “Desafios & Oportunidades para Estatais de TIC na Sociedade 5.0”, realizado nesta sexta-feira (29.11), em Ribeirão Preto (SP).

O evento é promovido pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto (Coderp) e reúne as principais empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) de São Paulo. Juntas, discutem, especialmente, as oportunidades de estruturar novas parcerias estratégicas entre empresas públicas e privadas por meio da Lei das Estatais.

De acordo com o vice-presidente da MTI, Cleberson Gomes, o convite para compor o evento ocorreu após a visita que a diretoria da Coderp fez à MTI, em agosto. A Coderp é responsável por toda a parte de tecnologia da informação, comunicação e informática do município de Ribeirão Preto, tendo como principais clientes a prefeitura, outras empresas públicas e autarquias.

Na ocasião, os representantes da Coderp conheceram o modelo de estruturação do processo jurídico e operacional adotado pela MTI para formação de parcerias. Eles conheceram os detalhes do processo de construção do modelo de seleção e avaliação das empresas interessadas, até a formalização das parcerias.

Todas as avaliações técnicas e estudos jurídicos foram realizados pela MTI em conjunto com a Controladoria Geral do Estado (CGE) e Procuradoria Geral do Estado (PGE) até se chegar ao modelo atual. Até o momento, a MTI já formalizou duas parcerias estratégicas – com a RW3 Tecnologia, representante da Google Brasil, e com a Oi S/A.

É esta experiência positiva que a MTI vai compartilhar com outras empresas de tecnologia durante o evento. “Fomos convidados para representar Mato Grosso e compor esse seminário, onde falaremos sobre nossa experiência e nosso processo de parceria. É uma oportunidade para trocar conhecimentos sobre como as outras empresas de TI também estão adotando e formalizando as parcerias pela Lei das Estatais”, disse.

Também participam do seminário outras empresas de tecnologia, como a Companhia de Informática de Jundiaí (Cijun), a Empresa de Tecnologia da Cidade de São Paulo (Prodam), a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp).

Além das parcerias estratégicas, o evento também discute sobre as estruturas necessárias para os novos desafios para uma cidade inteligente e sobre a Lei Geral de Dados Pessoais (LGPD) (nº 13.709/2018), que entrará em vigor a partir de 2020 em todo o país.

A lei busca assegurar mais transparência na coleta, processamento e compartilhamento dos dados, a fim de possibilitar ao cidadão maior controle sobre o uso das suas informações pessoais.