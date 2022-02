MTPrev abre inscrições para palestra sobre a previdência estadual

O Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron) prendeu um boliviano com carga de cocaína, nesta quarta-feira (10.02), no município de Porto Esperidião (322 km de Cuiabá). Ele estava em um grupo de cinco pessoas que atravessava a fronteira de Mato Grosso com a Bolívia fazendo o transporte de aproximadamente 85,9 kg de pasta base e cloridrato de cocaína.

Era por volta de 16h quando uma equipe do Gefron fazia o patrulhamento de rotina na MT-265. Quando eles passaram pela região conhecida como “Biscoito Duro”, a equipe flagrou um grupo de cinco pessoas caminhando numa região de mata e carregando em suas costas uma carga suspeita, porém ao perceber a presença da polícia os suspeitos, eles abandonaram as bolsas e dispersaram pela mata.

Durante as buscas, os operadores de fronteira prenderam um dos suspeitos, que possui nacionalidade boliviana. Ao verificar o material que estava sendo transportado, se tratava de cinco bolsas, carregadas com 83 tabletes de entorpecente, sendo 58 de pasta base e 25 de cloridrato de cocaína, totalizando 85,9 quilos. A carga está avaliada em mais de R$ 1,6 milhão.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de polícia de Porto Esperidião. Esta foi a segunda apreensão de droga feita pelo Grupo de Fronteira, no mês de fevereiro. No último dia 7, a equipe de fronteira aprendeu 31 quilos do mesmo entorpecente e prendeu um casal que fazia o transporte da droga, em Tangará da Serra (258 km de Cuiabá). O entorpecente está avaliado em R$ 558 mil.

Esta também foi a segunda apreensão de entorpecente realizada pelo Gefron, no município de Porto Esperidião. Em janeiro a equipe prendeu dois homens com proximamente 608 quilos entre pasta base e cloridrato de cocaína. Eles estavam em uma caminhonete VW Amarok e um Hyundai Elantra que davam apoio ao transporte do entorpecente. Esta foi a maior apreensão do ano e está avaliada em R$ 14,3 milhões.