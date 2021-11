MTPrev homenageia servidores ativos, aposentados e pensionistas

Palestras, oficinas, massagem, café da manhã, meditação, cuidados a beleza e com a saúde. Assim foi a Semana do Servidor realizada pela Gerência de Gestão de Pessoas do Mato Grosso Previdência (MTPrev). As atividades aconteceram de 25 à 29 de outubro, para os servidores ativos da pasta, e aposentados e pensionistas estaduais.

Para a servidora Gasparina Castro, a ação proporcionou momentos de informação, troca de experiências, além de descontração e alento, devido ao período difícil causado pela COVID-19.

“Eu achei a semana maravilhosa. Pela primeira vez eu vi que o Estado pensou bem no servidor neste momento, um momento de dificuldade que estamos vivendo. Foram dois anos muito difíceis por causa da pandemia. Eu quero parabenizar a equipe, porque das palestras que eu participei, eu só tenho a agradecer. Parabéns mesmo à equipe organizadora que fez tudo isso virar realidade”, disse Gasparina.

Já a servidora Ester Negrão destacou as palestras sobre nutrição, ansiedade e estresse, cuidados importantes para o dia a dia do servidor público, que refletem na qualidade do trabalho ofertado à população.

“Foi muito legal, uma semana atípica. Sou servidora pública há muito tempo e nunca tinha presenciado isso. Foram palestras direcionadas ao servidor e seria interessante que tivesse sempre”, destacou.

Segundo a gerente de Gestão de Pessoas, Valéria Botelho, as ações da semana comemorativa dos servidores foram pensadas especialmente com o objetivo de valorizar e motivar os trabalhadores da instituição. O Dia do Servidor Público é comemorado nacionalmente em 28 de outubro.

“A programação foi preparada com muito carinho pela equipe da Gerência de Gestão de Pessoas. Penso que a Gestão de Pessoas não pode ser somente um setor que lança férias e controla frequências. Mas sim, ter um olhar mais humano e empático. Acredito que tudo isso só vem a contribuir para valorização e motivação dos servidores”, afirma Valéria.

A semana começou com uma palestra sobre educação financeira, com o advogado Heber Aziz Saber. Na terça-feira, as servidoras aproveitaram uma consultoria de imagem e estilo, com Tatiane Salles. Os servidores aposentados e pensionistas contaram o lançamento do Programa Longevidade, com aferimento de pressão e glicemia, além de ginástica, no Parque das Águas.

Na quarta-feira foi dia de cuidar da saúde com as alunas de nutrição do Centro Universitário Univag. Na quinta-feira os servidores aproveitaram um relaxamento com Quick Massagem, ofertado pela clínica Spazzio Corpus, além de um café da manhã.

A semana encerrou com uma palestra sobre ansiedade no ambiente de trabalho e técnicas de meditação, com a Fundação Unindo Mundo, e truques de auto maquiagem e cuidados com a pele, com equipe Mary Kay.

