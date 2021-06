Mudança de nomenclatura de TDI é tema de Audiência Pública

A Câmara Municipal de Cuiabá realiza uma Audiência Pública para debater a mudança de nomenclatura de Técnico de Desenvolvimento Infantil para Professor de Desenvolvimento Infantil. A proposta para discutir o tema foi apresentada pelo vereador Sargento Joelson (Solidariedade).





Segundo o parlamentar, a luta é válida por se tratar das obrigatoriedades da função do TDI, que se assemelha com a do professor e recentemente o Ministério da Educação obrigou a exigência do diploma de professor para exercer a função.





O vereador Sargento Joelson vem buscando dar suporte aos Técnicos de Desenvolvimento Infantil, que é uma classe que abraçou desde 2017 e que está trazendo o debate novamente em pauta na Câmara Municipal que é a Casa do cidadão cuiabano.





“Eu já venho de luta de classe na Polícia Militar, o que me fez identificar com esta classe, é o fato de estarem unidos em um propósito, que é o reconhecimento de classe, em 2017 unimos a esta luta, hoje vamos buscar dar esta voz na Câmara que é sem dúvidas a casa do cidadão, aqui a representatividade tem de acontecer mesmo em momento de pandemia, vamos discutir virtualmente mas o propósito é dar voz e isso vamos fazer e lutar”. Diz Joelson





De acordo com a presidente do SINDITDI (Sindicato dos Técnicos em Desenvolvimento Infantil), Rosileni Soares, que vem insistentemente lutando pela classe, luta pela valorização, por entender que o que mais se encaixa para esta função é sem dúvidas a PDI, pois são professores e para exercer a função necessita ser formado.





Participa da Audiência Pública o deputado estadual de São Paulo e professor Carlos Giannazi, que apoia a classe paulista, e o advogado Alexandre Mandi, que irá explanar a legalidade da ação. Também participam os advogados Juliana Vettori Santamaria e Luiz Carlos Correia da Silva. Também foram convidados deputados estaduais, federais e senadores.





AUDIÊNCIA PÚBLICA COM TEMA: “PROFESSORA SIM, TIA NÃO! PROFESSOR SIM, TIO NÃO!”

DIA: 09 de Junho de 2021

HORÁRIO: 14h00

LOCAL: Plataforma Virtual da Câmara

Leonardo Arruda/Gabiente Vereador Sargento Joelson