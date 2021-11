Mudas de Ipês vandalizadas no entorno do Dutrinha serão recuperadas

Um vídeo que circulou nesta semana nas redes sociais em Cuiabá mostra várias mudas de plantas quebradas no entorno do Estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha. Tratam-se de ipês que foram plantados nos canteiros ao redor do estádio que passa por reforma. A iniciativa integra processo de revitalização do estádio e foi executada no calçamento da área externa da unidade.

A equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMADES recebeu as imagens com muita tristeza, pois o ato de vandalismo atingiu seriamente as plantas. “Este ato foi um desserviço a Cuiabá. Quem praticou deixou registrado um grotesco mal exemplo para todos os cuiabanos, tanto para os de chapa e cruz, quanto para os de coração, pois a nossa cidade precisa do verde, precisa da esperança, que desapareceu em meio a mediocridade consorciada à banalidade humana destas ações infelizes, que foram capazes de ferir um ser vivente, pois as plantas também têm vida”, comentou Tony Schuring Siqueira, biólogo da SMADES.

Segundo o ecologista Abel Nascimento, responsável pela Arborização Urbana da Capital, pela Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Públicos (Limpurb), foram plantadas cerca de 40 mudas de árvores no entorno do estádio, sendo em sua maioria, ipês Rosa, Roxo e Branco e pelo menos 10 exemplares tiveram seus galhos quebrados. “Infelizmente ainda nos deparamos com esse tipo de vandalismo, que vem se tornando uma prática comum em nossa cidade. Vamos trabalhar pela recuperação desses indivíduos arbóreos, pois felizmente não houve comprometimento do sistema radicular das plantas. Muito em breve estarão bem desenvolvidas e saudáveis”, comentou Nascimento.

O biólogo Tony finalizou fazendo um pedido aos cidadãos. “Estou aqui a lamentar, mas também quero fazer um apelo aos cidadãos cuiabanos, que voltemos a nossa consciência para a necessidade do verde das árvores em nossa cidade. Clamo por esta harmonização de outrora, quando Cuiabá era reconhecida como ‘Cidade Verde’. Peço encarecidamente a todos os cuiabanos que não deixem a violência gratuita chegar as nossas árvores, pois elas são nossas aliadas na construção de um futuro melhor para nossa cidade”, concluiu.