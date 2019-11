Mulher é presa ao tentar entrar com droga para o marido na PCE

Assessoria | PJC-MT

Um foragido da Justiça de Mato Grosso há cerca de 6 anos, acusado de crime de estupro de vulnerável, foi preso nesta sexta-feira (29.11) no Paraná, após trabalho integrado entre as Polícias Civis dos dois Estados.

O procurado A.M., estava com o mandado de prisão preventiva decretado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (480 km a Noroeste de Cuiabá) desde o ano de 2013. Ele responde por crime de violência sexual contra menor de idade, cometido na cidade no município.

Durante investigações para levantar o paradeiro do suspeito, os policiais civis da Delegacia de Sapezal, em parceria com o Núcleo de Inteligência de Tangará da Serra, conseguiram identificar A.M. morando na cidade de Cascavel, no interior paranaense.

Diante das informações, a Polícia Civil de Mato Grosso solicitou apoio à Polícia do Paraná, que por meio da 15ª Subdivisão Policial de Cascavel, conseguiram abordar A.M. em frente a sua residência no bairro Julieta Bueno.

No momento da abordagem, o suspeito tentou frustrar o trabalho policial, mentindo o seu nome. No entanto, foi reconhecido pela equipe como sendo a pessoa procurada.

Em cumprimento ao mandado judicial de prisão, o foragido foi conduzido para Cadeia Pública de Cascavel, onde permanecerá à disposição da Justiça para posterior transferência a Mato Grosso.