Mulher é presa pela PM por atear fogo no Parque Serra do Patrimônio

Policiais militares prenderam nesta sexta-feira (16.08) A.F.O., de 44 anos, por provocar um incêndio na região do Parque Serra do Patrimônio, em Pontes e Lacerda. A suspeita, que apresenta sinais de transtorno mental, justificou a ação dizendo obedecer ordens do “Todo Poderoso”. A mulher é suspeita ter provocado outros incêndios na região.

Moradores acionaram a PM, via 190, para atender uma ocorrência de incêndio no topo da Serra do Patrimônio, próximo às antenas de transmissão. A suspeita foi encontrada ateando fogo em uma área verde.

Ao ser questionada sobre o motivo do incêndio, a mulher revelou que estava obedecendo ordens do “Todo Poderoso” para tirar o mal do local. A Polícia Militar chamou o Corpo de Bombeiros para conter o fogo, que acabou se alastrando na floresta.

Desde o início desta semana, o município de Pontes e Lacerda vêm sofrendo com constantes incêndios em áreas verdes, cerca de 12 focos, no total, e a PM suspeita que A. seja autora de pelos menos metade das ações.

Os policiais conduziram a mulher à delegacia algemada apenas para preservar a integridade física na viatura. A Polícia aguarda o comparecimento de algum familiar para tomar as providências cabíveis, caso seja comprovado que a mulher sofre transtornos mentais.