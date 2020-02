Mulher é presa por receptação de joias furtadas de apartamento da Capital

Assessoria | PJC-MT

A Polícia Judiciária Civil, através do Grupo de Combate a Violência Doméstica e Crimes Sexuais de Sorriso (442 km ao Norte de Cuiabá), cumpriu na terça-feira (04.02), o mandado de prisão contra um homem acusado de agredir a sua companheira com socos no rosto e outros tipos violência.

O crime ocorreu na quinta-feira (30.01), no distrito de Primaverinha, a aproximadamente 40 quilômetros de Sorriso. Na ocasião, após ingerir bebida alcoólica, o suspeito começou agredir a vítima com socos no rosto e em diversas partes do corpo, causando diversos hematomas.

O pai do suspeito presenciou a situação e tentou intervir, porém também foi agredido. Na delegacia, a vítima disse que somente não foi morta por ter conseguido fugir, devido ao estado de embriaguez do companheiro.

Com base nas evidências, foi representado pelo mandado de prisão preventiva do suspeito, o qual foi deferido pela 2ª Vara Criminal de Sorriso.

Em posse da ordem judicial, os policiais do Grupo de Combate a Violência Doméstica e Crimes Sexuais foram até o distrito, onde o suspeito foi localizado em um armazém e conduzido a Delegacia de Sorriso para as providências cabíveis.