Mulher grávida é presa por tráfico de drogas em Água Boa

Um dos participantes do roubo a transeunte que resultou na troca tiros com um policial civil, na tarde de sexta-feira (13.09), na região da Estrada do Moinho foi preso em flagrante logo após o crime em ação integrada das Forças Policiais da Capital. Além da prisão do suspeito, a ação resultou na apreensão de dois veículos (um carro e uma motocicleta) utilizados pelos criminosos e dinheiro.

O suspeito, A.C.S., deu apoio à fuga dos assaltantes e foi autuado em flagrante por roubo com aumento de pena por uso de arma de fogo e tentativa de homicídio. A prisão do suspeito aconteceu em ação integrada dos policiais de civis das Delegacias da Região Metropolitana, Polícia Militar com apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

A ação teve início quando um investigador lotado na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) visualizou o momento em que dois homens em uma motocicleta abordaram um pedestre para roubar a sua mochila, na região da Estrada do Moinho.

Diante da situação, o policial esperou o melhor momento para realizar a abordagem do suspeito, sendo surpreendido pelo passageiro da motocicleta que apontou a arma de fogo em sua direção, dando início a uma troca de tiros. Imediatamente, o policial acionou as demais Forças de Segurança que imediatamente passaram a dar apoio a ocorrência.

Durante perseguição, os criminosos entraram no bairro Jardim Leblon, onde abandonaram a motocicleta Honda Titan e fugiram em um veículo Volkswagem Up que deu apoio a fuga dos suspeitos.Em diligências, os policiais conseguiram localizar o condutor do veículo, A.C.S. que questionado, confessou ter dado apoio aos assaltantes.

Com informações passadas pelo suspeito, os policiais identificaram os autores do roubo, sendo apreendido na casa de um deles R$ 2,6 mil que estavam escondidos em cima de um guarda-roupa. No momento da ação policial, o suspeito não estava em casa, porém a sua mãe confirmou que o filho passou em casa rapidamente trocou de roupas e saiu.

Em checagem no sistema, os policias identificaram o proprietário da motocicleta, que também não foi encontrado em sua residência, porém familiares confirmaram que ele utiliza o veículo todos os dias.

O participante do roubo responsável por conduzir o veículo foi conduzido a DRE, onde após ser formalmente interrogado foi lavrado o flagrante por roubo com aumento de pena e tentativa de homicídio. As diligências estão em andamento para realizar a prisão dos outros dois suspeitos identificados.