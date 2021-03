Mulheres buscam capacitação tecnológica para melhorar atuação profissional no campo

Brasília (10/03/2021) – Os principais resultados do Projeto Biomas foram apresentados, na quarta (10) pela manhã, durante evento virtual promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Os presidentes da CNA, João Martins, e da Embrapa, Celso Luiz Moretti, e o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, participaram da abertura do encontro virtual.

O Projeto Biomas foi criado em 2010 com objetivo de desenvolver estudos e experimentos para viabilizar soluções para a proteção, a recuperação e o uso econômico e sustentável de propriedades rurais nos seis biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal.

A realização do Biomas contou com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e John Deere.

Na abertura do encontro, o presidente da CNA, João Martins, destacou a importância de democratizar os resultados das pesquisas desenvolvidas ao longo dos dez anos de projeto. “As pesquisas precisam chegar para quem precisa, chegar na ponta para que os produtores possam colocá-las em prática”.

Para Martins, as ações do Projeto Biomas só foram possíveis graças à união de esforços de entidades e parceiros envolvidos no projeto. “Esse evento é o início de novos estudos e projetos”, disse o presidente da CNA.

O presidente da Embrapa, Celso Luiz Moretti, afirmou que o Projeto envolveu mais de 400 pesquisadores e 21 unidades da Embrapa nos seis biomas. Entre os resultados das pesquisas do projeto, Moretti citou o trabalho feito com a pimenta rosa e o café sombreado por seringueira na Mata Atlântica, ambos desenvolvidos em parceria com o Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural (Incaper).

“A produtividade da pimenta rosa aumentou em 30% e o café sombreado atingiu elevados índices de qualidades abrindo caminho para a agregação de valor”.

Na avaliação do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, o Projeto Biomas mostra o compromisso do agro com a produção sustentável. “Não existe nenhum conflito entre a preservação ambiental e a produção agrícola”, disse.

Durante o evento virtual, o coordenador de Sustentabilidade da CNA, Nelson Ananias, apresentou um panorama do Projeto Biomas e enfatizou que a iniciativa vai muito além do que entregar um pacote de soluções tecnológicas necessárias para a integração da produção agrícola com a sustentabilidade.

Segundo Nelson, o Biomas também oferece conhecimento técnico e científico para o produtor recompor um eventual passivo ambiental na propriedade e cumprir o Código Florestal. “Todas as ações permitiram que o Código mantivesse o caráter protetivo. O conhecimento foi produzido e agora precisa ser viabilizado na ponta”.

Resultados – O pesquisador da Embrapa Florestas e coordenador Nacional do Projeto Biomas, Alexandre Uhlmann, apresentou os resultados de dez anos da iniciativa.

De acordo com ele, entre os principais benefícios das pesquisas está o avanço em pesquisas com a restauração de Áreas de Preservação Permanentes (APPs) e Reservas Legais por meio do plantio nos biomas, tanto de mudas, quanto de sementes de espécies nativas e exóticas, incluídas as não-lenhosas. Além disso, houve avanços na transferência de tecnologia e sensibilização dos produtores.

“O Biomas buscou juntar muitos pontos de vista que se somaram em busca de soluções tecnológicas. Observamos as diferenças impostas por ambientes distintos, que nos obrigou a adotar diferentes abordagens para biomas diferentes,” afirmou.

O projeto identificou espécies indicadas para a recomposição ambiental; uso dessas espécies de acordo com as características específicas da área a ser recuperada (em termos de solos, relevo e disponibilidade de água no solo); criou um calendário de coleta das sementes dessas espécies e modelos diferenciados de adequação ambiental com menores custos para o produtor solucionar os passivos ambientais.

Segundo Uhlmann, a iniciativa quebrou o paradigma e mostrou que a árvore auxilia a produção. “O Projeto Biomas criou um arcabouço de conhecimento para recuperação de passivos ambientais em sistemas de produção.”

Na avaliação da coordenadora Executiva do Projeto Biomas pela CNA, Claudia Mendes, o projeto foi feito para os produtores rurais. “O Sistema CNA está atuando para que o resultado dessa pesquisa chegue ao setor produtivo”, disse. Ela agradeceu aos coordenadores dos biomas, pesquisadores e produtores rurais envolvidos no projeto.

O chefe do Departamento de Meio Ambiente e Gestão do Fundo Amazônia do BNDES, Nabil Kadri, também participou do evento e agradeceu a parceria com a CNA e Embrapa. Disse que a instituição espera que o PRAVALER, uma das iniciativas que surgiu a partir dos resultados do Projeto Biomas, possa trazer resultados para o país tão bons quanto aqueles.

O Biomas contou com apoio de produtores rurais em cada área que atuou para a construção de áreas experimentais. No Cerrado, a Fazenda Entre Rios foi a vitrine do projeto. O proprietário, José Brilhante Neto, representou os demais produtores rurais no evento e afirmou que foi uma honra participar desse “desafio enorme”.

“O projeto mostrou que a parceria público-privada e os sistemas integrados podem ajudar nosso país a mostrar ao mundo que podemos produzir e sermos sustentáveis”, afirmou.

Erich Gomes Schaitza, chefe da Embrapa Florestas, lembrou que o Biomas nasceu no contexto do novo Código Florestal e da necessidade da agricultura brasileira trabalhar para a construção de um mundo mais sustentável.

“Isso é impossível sem tecnologia e o Biomas trabalhou muito para gerar tecnologias. Agora temos o desafio de pegar todo esse conhecimento, juntá-lo ao conhecimento de outros projetos e, juntos com a CNA, criarmos condições para que a informação nele gerada chegue ao campo, pra valer, mostrando que o agricultor brasileiro produz de forma sustentável”.

O evento também contou com um momento de perguntas e respostas e a exibição de um vídeo da vitrine do projeto no Bioma Cerrado. À tarde, houve o lançamento do projeto PRAVALER, com a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

