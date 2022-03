Mulheres desbravam o agro pilotando máquinas agrícolas

A data não poderia ser mais propícia: na manhã deste dia 8 de março de 2022, quando celebramos o Dia Internacional da Mulher, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (FAESP) lançou oficialmente a Comissão Especial Semeadoras do Agro, coordenada por Adriana Menezes, diretora primeira-secretária da FAESP. Órgão colegiado de caráter consultivo, e vinculado à Presidência da entidade, a Comissão tem o objetivo de unir esforços em prol do protagonismo das mulheres nas diversas atividades no campo.

Em formato híbrido, presencial e com transmissão on-line para os Sindicatos Rurais de todo o Estado, o evento reuniu cerca de 200 pessoas. “Dou os parabéns a todas as paulistas que participam desta comissão, e acredito que nosso Estado seja o único a ter esse tipo de iniciativa. Estou muito feliz em saber que nós podemos ajudar as Comissão. E o que pudermos fazer em termos de políticas públicas estarei pronta a ajudar. O doutor Fabio e o doutor Tirso estão de parabéns, eles sempre se mostraram pioneiros nas iniciativas de apoio ao agronegócio”, declarou Bia Dória, primeira-dama do Estado de São Paulo e integrante da mesa de honra do evento.

Tirso de Salles Meirelles, vice-presidente da FAESP, fez a abertura do evento, destacando a experiência dos participantes convidados para integrar a mesa, que também foi formada por Fabíola Sucasas, promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo; Michelle Barron, gerente sênior do Programa da OIM/ONU Migração no Brasil; Mario Antônio Biral, superintendente do SENAR-SP; Silvia Melo, presidente executiva da União dos Vereadores do Estado de São Paulo (UVESP); Marta Lívia Suplicy, presidente do Conselho Superior Feminino da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp); Dalva Christofoletti Paes da Silva, presidente do Centro de Estudos de Apoio aos Municípios e Empresas (CEAME) e presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Distribuidora ENEL São Paulo; e Wilson Poit, diretor superintendente do SEBRAE-SP.

Participando virtualmente, o presidente do Sistema FAESP/SENAR-SP, Fábio de Salles Meirelles, destacou a importância da iniciativa de criar a Comissão. “A FAESP, o SENAR-SP e os Sindicatos Rurais estão unidos pelos mesmos ideais. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer ao trabalho de todos vocês que estão aqui reunidos, pela defesa dos interesses do setor e em nome do desenvolvimento do agronegócio paulista”, declarou. Ao seu lado, sua esposa, Ivelle de Lacerda Meirelles, foi anunciada como presidente de honra da nova Comissão. Ela agradeceu a iniciativa e destacou, em sua fala, a concretização de uma antiga intenção do atual presidente da FAESP de criar uma comissão como esta. Ivelle também mencionou a Comissão como um passo importante para criar mais oportunidades para que as mulheres possam competir em igualdade com os homens. “Por isso o papel fundamental de instituições como a Federação no sentido de garantir que esses espaços existam”, declarou a produtora rural e professora, que sempre atuou em prol da agropecuária paulista.

Também participaram do evento Ana Helena Salles Santos, diretora de Eventos e Projetos Especiais da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL); Eliana Germano, consultora de Negócios do SEBRAE-SP; Pedro Lucchesi, diretor da FAESP; e Maria Lucia Ferreira, diretora da FAESP.

Sobre a Comissão

A Comissão Especial Semeadoras do Agro da FAESP congrega mulheres, direta ou indiretamente ligadas ao campo, para subsidiar a entidade na implantação de ferramentas de valorização e empreendedorismo das mulheres do campo. Essa valorização ocorrerá por meio de políticas públicas que reduzam a desigualdades de gênero na sociedade brasileira, bem como proporcionar o fortalecimento da economia criativa e o aprimoramento do trabalho realizado na entidade.

Entre as diversas finalidades da Comissão, estão: assessorar o presidente da FAESP em reuniões sobre assuntos de interesse pertinentes às mulheres que trabalham no campo; discutir e acompanhar temas de interesse das mulheres e de suas respectivas cadeias produtivas, direta ou indiretamente, ligados ao setor de agro; representar a FAESP e recepcionar autoridades, quando designada pelo presidente, em missões ou eventos de caráter técnico, nacionais ou internacionais; analisar e acompanhar as notícias do setor, promover e participar de agendas de trabalho propostas por fóruns multilaterais e os principais contenciosos envolvendo as diversas cadeias produtivas; manifestar-se sobre os assuntos encaminhados pela Diretoria e Presidência da Federação.

Outras informações acesse o Portal FAESP/SENAR-SP