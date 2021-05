Mulheres na Roda de Samba faz show drive-in no Sesc Arsenal neste sábado (08)

O show Mulheres na Roda de Samba ocorre neste sábado (08.05), às 18h, no estacionamento do Sesc Arsenal, localizado na Rua Treze de Junho, s/n, Centro Sul, Cuiabá-MT. A apresentação será no formato drive in, seguindo todos os protocolos de segurança para enfrentamento da Covid-19. Para quem não puder assistir presencialmente, poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelas redes sociais do projeto.

Contemplado no edital MT Nascentes da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), o projeto nasceu com o objetivo de valorizar e dar visibilidade às sambistas de Cuiabá e iniciou suas atividades com a divulgação da trajetória das artistas pelas redes sociais. Foram cerca de 120 dias de preparação para a realização do show, com enfrentamento de desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus.

Sob a coordenação de Liliane Nascimento e Luanda Taiana, o projeto é composto exclusivamente por mulheres, e conta com as artistas Deize Águena, Karola Nunes, Fadia Ravilã, Josita Priante, Bia Boreo, Rita Cassia, Mariana Borealis, Andréa Rosa, Ju Grisólia, Juma Yara, Bia Scaff, Kalinca Nunes, Mônica Campos e Ana Juliene. A equipe conta ainda com Isabel Veggi, Maria Eduarda e Sandra Carvalho.

A coordenadora do projeto Liliane Nascimento, conta que tudo foi pensado para que o projeto tenha uma finalização à altura das expectativas dos amantes do samba. Ela reconhece que o caminho trilhado foi cheio de desafios.

“Estamos vivendo um tempo de muitas incertezas, de aflição, de perdas. Então, produzir, cantar e tocar é um exercício que exige um grau enorme de superação, o que nos permitiu, nesses meses de preparação, dar um tom mais leve às redes sociais, apresentando o perfil de cada uma das mulheres incríveis que fazem parte deste grupo”, destaca Liliane.

O gênero musical antes majoritariamente masculino, tem se transformado frente ao empoderamento feminino. Seja nas letras, performances, público ou no fato de existirem mulheres sambistas. Para Luanda Taiana “o projeto vem para fortalecer o movimento das mulheres na roda de samba e quebrar décadas de segregação no universo deste gênero musical”.

O projeto conta com o apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) por meio da Assembleia Social e Teatro Zulmira Canavarros, e tem como parceiros a Fecomércio por meio do Sesc Arsenal, BPW Cuiabá e Amo Ervas Produtos Naturais e Fitoterapia.

