Multiplataforma Estado do Amanhã oferece capacitações a gestores de projetos

Foto: LUCIENE LINS

O deputado estadual João Batista do Sindspen (PROS), que preside a Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), visitou instalações e verificou as condições de trabalho dos servidores que atuam no Sistema Socioeducativo em Cuiabá. As visitas ocorreram na manhã desta quarta-feira (19).

Oriundo do Sistema Penitenciário, o parlamentar lembrou que seu primeiro contato com a Segurança Pública foi por meio do Sistema Socioeducativo, onde trabalhou durante muitos anos no início de sua carreira no serviço público. “Fui gerente da internação provisória por três anos no Socioeducativo, conheço as deficiências enfrentadas pelos nossos servidores. Hoje, como deputado e presidente da Comissão de Segurança, tenho a responsabilidade de fiscalizar e verificar in loco as condições de trabalho dos nossos servidores”, disse.

De acordo com João Batista, o Governo do Estado já dispõe de recursos financeiros para estruturação das unidades administrativas da Segurança Pública. “Nosso objetivo é elaborar um relatório e buscar, junto ao Poder Executivo, os investimentos necessários para a categoria. Na ALMT, vamos trabalhar para destinar emendas parlamentares, atendendo às reais necessidades do servidor, com melhores condições de trabalho, alojamentos adequados, refeitórios e espaços dignos de acomodação aos trabalhadores”, ressaltou.

O presidente do Sindicato da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso (SINDPSS-MT), Paulo César de Souza, agradeceu o empenho do deputado nas pautas relacionadas à Segurança Pública, incluindo o Sistema Socioeducativo. “Estamos cobrando melhorias nas condições de trabalho dos servidores, contamos com uma estrutura que foi construída há mais de 10 anos, que não foi planejada para os servidores e sim para os menores infratores. Nossos agentes estão expostos a condições insalubres, fato que atrapalha e desgasta muito a rotina do servidor”, frisou.