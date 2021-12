Município lança “Feliz Natal Cuiabá” e inaugura decoração natalina

Entendo a importância e tradição da Avenida Manoel José de Arruda, popularmente chamada pelos cuiabanos de Avenida Beira Rio, a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro colocou em prática um grande projeto de transformação da via. Tal processo teve como ponto de partida a entrega do viaduto Murilo Domingos, realizada em maio deste ano, e segue a todo vapor com diferentes frentes de trabalho.

Neste momento, por exemplo, a via recebe obras de recapeamento, revitalização do canteiro central e da sinalização viária, e instalação de iluminação de LED em toda sua extensão. As atividades fazem parte de um projeto que alcança o trecho situado entre a Universidade de Cuiabá (UNIC) e o Shopping Popular, totalizando aproximadamente quatro quilômetros, somando dos dois sentidos.

“Além da sua importância para a mobilidade urbana, a Avenida Beira Rio carrega um charme específico, pois margeia e segue o percurso do nosso maior patrimônio natural, que é o Rio Cuiabá. É um via histórica, que faz parte da porta de entrada da cidade e merece esse cuidado e respeito que está recebendo da nossa gestão. Isso beneficia toda população, já que praticamente toda Cuiabá a utiliza”, explica o prefeito Emanuel Pinheiro.

Além das obras de mobilidade urbana, a transformação da região da Avenida Beira Rio, abrange também a execução de obras que vão potencializar a economia e o turismo da Capital. Uma delas é a requalificação do Parque de Exposições Sen. Jonas Pinheiro que, com uma área de mais de 140 mil metros quadrados, será remodelado e se tornará o maior centro de eventos do Centro Oeste brasileiro.

A ideia é potencializar o uso da área, que já abriga durante todo o ano a realização de diversos eventos voltados para o setor do agronegócio. Para isso, a estrutura vai receber mais de R$ 21,9 milhões em investimentos, com recursos oriundos de um convênio firmado entre a Prefeitura de Cuiabá, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a Caixa Econômica Federal (CEF).

Também está em andamento o projeto de revitalização da Orla do Porto II, que engloba a execução de uma série de melhorias no local. Aproveitando-se da valiosa localização do espaço, que está situado às margens do Rio Cuiabá, a gestão Emanuel Pinheiro está trabalhando para criar mais um ambiente de lazer, integração social, além de um novo cartão postal e ponto turístico da Cidade Verde.

Ao longo de mais de 600 metros de extensão serão executados os trabalhos de implantação de calçadões para caminhada e contemplação, ciclovia, iluminação, arborização e adequação de acessibilidade. Além disso, o espaço contará com esculturas de personalidades regionais, área coberta por lonas tensionadas destinadas a feiras locais, espaço com aparelhos para atividades físicas ao ar livre e estacionamento.

Compõe ainda esse conjunto de obras nessa região, a intervenção no Mercado Varejista Antônio Moisés Nadaf, o Mercado do Porto, que terá não só sua estrutura expandida como também suas características. A obra é mais uma que sai do papel graças a articulação do prefeito Emanuel Pinheiro e tem previsão para concluir a primeira etapa até o mês de abril de 2022, no aniversário de Cuiabá.

O projeto está dividido em duas etapas, sendo uma de ampliação e outra de revitalização. Além da reforma do espaço já existente, o mercado terá um aumento aproximado de 6,8 mil m², em relação a área ocupada atualmente, nova praça de alimentação, estacionamento com um número maior de vagas e requalificação de todo entorno. Tudo isso com o objetivo de fortalecer a característica turístico-comercial que o mercado já carrega.

“Não podemos esquecer ainda da Vila Cuiabana, que estamos investindo mais de R$ 1 milhão na sua reconstrução e vamos entregar uma estrutura linda, segura e definitiva à população. Portanto, são várias obras que podemos chamar de complexo da Avenida Beira Rio, pois estão concentradas na mesma região. Vão melhorar a mobilidade urbana, o comércio local, o lazer e o turismo”, conclui o vice-prefeito José Roberto Stopa.