Município publica decreto com programação do pagamento do IPTU 2021

Prossegue nesta quarta-feira (6) a matrícula na rede pública municipal de Educação para alunos novos da Educação Infantil I e II (4 e 5 anos) e do Ensino Fundamental, para as unidades educacionais localizadas nas Regionais Norte e Leste. A partir desta quinta-feira (7) e na sexta-feira (8), estarão disponíveis as matrículas para as unidades educacionais das Regionais Sul e Oeste. Os pais deverão acessar o portal Matrícula WEB, no link https://siged.cuiaba.mt.gov.br/matweb/login. Para o ano letivo 2021, que terá inicio no dia 8 de fevereiro, foram disponibilizadas cerca de 6.5 mil vagas para essas modalidades de ensino.

No primeiro dia de matrícula, terça-feira (5), o portal recebeu 1.939 acessos. Desse total foram validadas 1.766 matrículas. Após o encerramento do prazo de matrículas, a partir da terça-feira (12) até quinta-feira (14), os pais devem comparecer as unidades educacionais escolhidas e entregar os documentos listados na Portaria Nº 397/2020/GS/SME.

De acordo com a portaria, além dos documentos pessoais dos pais ou responsáveis, deverão ser apresentados (originais e cópias) dos seguintes documentos: Certidão de Nascimento ou Partilha de Nascimento ou Protocolo de Refúgio ou, na ausência desse documento, a Carteira Nacional de Registro Migratório (CNRM); além do comprovante de endereço legível e recente; Laudo Médico no caso de criança com deficiência; no caso de beneficiário do Programa Bolsa Família a copia do documento (extrato atualizado do último benefício) e fornecer contatos telefônicos válidos.

Em relação à Educação de Jovens e Adultos (EJA), os interessados devem comparecer pessoalmente nas unidades de Ensino que oferecem essa modalidade.

Os pais devem estar atentos também ao calendário em relação às solicitações de matrículas para os alunos novos na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses. No dia 25 de janeiro a Secretaria de Educação divulgará no site da Prefeitura de Cuiabá, as matrículas que serão atendidas de imediato. Os pais ou responsáveis cujas matrículas serão atendidas de imediato deverão comparecer nas unidades educacionais solicitadas, com os documentos necessários, entre os dias 26 e 28/01/2021, para confirmarem a matrícula.

Sobre o início do ano letivo de 2021, a secretária de Educação de Cuiabá, Edilene de Souza Machado disse que está definido para o dia 8 de fevereiro. “A Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus do Município deve se reunir nos próximos dias para avaliar a situação da pandemia em Cuiabá e definir diante dos números e orientações das autoridades de Saúde e da Vigilância Sanitária, de que forma se darão as aulas, se online, presencial ou híbrida. A Secretaria Municipal de Educação está preparada para esse retorno, independente de como será. Já adquirimos os equipamentos, definimos as medidas de biossegurança, no Plano de Retorno Seguro já foi aprovado e os profissionais já receberam formação”, disse ela.

SERVIÇO:

MATRÍCULA WEB: https://siged.cuiaba.mt.gov.br/matweb/login



Alunos novos da Educação Infantil I e II (4 e 5 anos) e Ensino Fundamental

Data: 5 a 8/01/2021

Local: Site da Prefeitura de Cuiabá – link Matrícula Web

– Dias: 5 e 6/01/2021 – Unidades Educacionais das Regionais Norte e Leste

– Dias: 7 e 8/01/2021 – Unidades Educacionais das Regionais Sul e Oeste

Informações: 0800 646 2003