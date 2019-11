Município recupera áreas públicas invadidas

A obra de pavimentação do bairro Real Parque, localizado na região Sul, alcançou nesta semana o índice de 90% executada. O apontamento consta no cronograma de acompanhamento do trabalho, produzido periodicamente pela Secretaria de Obras Públicas. A comunidade está incluída no programa Minha Rua Asfaltada e, além do revestimento asfáltico, já recebeu a construção da rede de drenagem e ainda contará com meio-fio e calçadas.

Para execução da obra, a Prefeitura de Cuiabá está investindo o montante equivalente a R$ 5.573.525,99, oriundos da Fonte 100 do Município. Por meio da aplicação desse recurso, o bairro recebe 5,78 quilômetros de pavimentação, alcançando mais de 20 ruas. A previsão é de que etapa que compreende o revestimento completo das vias com a capa asfáltica seja concluída ainda neste ano.

“No início do ano fizemos um compromisso com a população de acelerar o andamento da obra, após o fim do período chuvoso. Agora, faltam poucas ruas para receber a capa asfáltica e acreditamos que vamos concluir essa etapa até o fim de dezembro. Dessa forma, restará para o próximo ano apenas a construção de meio-fio e calçadas”, explica o secretário de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues.

MINHA RUA ASFALTADA

Implantado em 2017, o programa Minha Rua Asfaltada se consolidou como uma grande ação de infraestrutura. Neste ano, a Prefeitura de Cuiabá chegou a 47 bairros beneficiado com a atividade, levando em consideração as obras finalizadas, em execução e também aquelas que, neste momento, passam pelo processo de licitação. De acordo com levantamento da Secretaria de Obras Públicas, são nove comunidades da região Norte, 18 da Sul, 12 da Leste e oito da Oeste.

MAIS INVESTIMENTO

Além das obras já concluídas e as em andamento, a Prefeitura de Cuiabá planeja para o próximo ano o início de trabalhos em novos bairros. Para cumprir com essa meta, o prefeito Emanuel Pinheiro encaminhou à Câmara Municipal, em outubro, um Projeto de Lei que autoriza a contratação de uma operação de crédito, junto ao Banco Nacional de desenvolvimento Econômico Social (BNDS).

O texto está em trâmite no Legislativo e aguarda a apreciação dos parlamentares. Com a aprovação, o Município terá garantido a chegada de R$ 100 milhões, por meio do programa BNDES FINEM – Financiamento de Projetos de Investimento. O recurso será destinado exclusivamente para a execução de mais de 55 quilômetros de pavimentação em pelo menos 19 bairros.