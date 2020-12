Municípios cumprem repasses constitucionais e obedecem a limites legais

Clique para ampliar

Os municípios de Nova Bandeirantes, Colíder e Juína receberam do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo do exercício financeiro de 2019. Os balanços foram relatados pelo conselheiro interino João Batista Camargo e apreciadas pela Corte de Contas na sessão ordinária remota do dia 18.

Nas contas anuais de governo do município de Nova Bandeirantes, ficou comprovado que o Poder Executivo respeitou os limites constitucionais relacionados aos investimentos nas áreas de Saúde, Educação, limites do Fundeb e repasses ao Poder Legislativo, bem como os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em relação aos gastos com pessoal.

Algumas falhas foram pontuadas pela Secretaria de Controle Externo (Secex) de Receit e Governo, a exemplo da indisponibilidade de caixa para pagamento de restos a pagar, descumprimento da meta de Resultado Primário fixado no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Por unanimidade, a Corte de Contas emitiu parecer prévio favorável com determinações ao atual gestor da Prefeitura de Nova Bandeirantes como para que não contraia obrigações de despesas que não possam ser cumpridas integralmente dentro do mesmo exercício, ou que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa e evitar o desequilíbrio das contas públicas. (Clique aqui e confira o vídeo completo do julgamento)

As contas anuais de governo do município de Colíder também receberam parecer prévio favorável. Foi verificado que a gestão do município respeitou todos os limites constitucionais e legais avaliados pelo TCE-MT.

Também foram apontadas irregularidades relacionadas à gestão financeira e ao planejamento orçamentário, no entanto, conforme análise do relator, as falhas não possuem o condão de macular as contas em questão, uma vez que houve respeito aos ditames constitucionais e legais que regulam a atividade político-administrativa. Foi recomendado ao atual gestor de Colíder que observe as disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. (Clique aqui e confira o vídeo completo do julgamento)

Ainda foi emitido parecer prévio favorável às contas anuais de governo da Prefeitura de Juína. João Batista Camargo também destacou que o município observou os limites constitucionais, tendo em vista a aplicação do mínimo exigido nas áreas de Saúde, Educação e respeito aos limites máximos de gastos com pessoal e repasses ao Legislativo.

“As falhas apontadas nas contas tratam de irregularidades de natureza formal e não possuem o condão de macular as contas de Governo”, concluiu o relator.

Por unanimidade, o Tribunal Pleno emitiu parecer prévio favorável e determinou ao atual gestor de Juína que realize acompanhamento efetivo e pleno da receita, mês a mês, de modo a saber se está sendo incrementada ou não, em confronto com as despesas que estão sendo realizadas e suportadas pelos créditos adicionais autorizados, e que estes sejam abertos somente se existirem recursos disponíveis. (Clique aqui e confira o vídeo completo do julgamento)

Contas de Governo

As contas anuais de governo não são julgadas pelo TCE, que apenas avalia a gestão política dos chefes do Poder Executivo e emite um parecer prévio para auxiliar no julgamento do Poder Legislativo, este sim, responsável por aplicar eventuais sanções específicas.

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: imprensa@tce.mt.gov.br

Flickr: clique aqui