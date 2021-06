Municípios da Baixada Cuiabana são contemplados com show e filme de Nico e Lau

Os humoristas Nico e Lau circulam por municípios da Baixada Cuiabana com o 1° Cine Cidadania – Drive in. Com cerca de duas horas de duração, o evento leva para o público o show “Bem na Foto” e a exibição do filme “Bala Perdida”. Chapada dos Guimarães foi a primeira cidade contemplada e recebeu o show no último sábado (29.05), realizado na praça do festival.

As próximas cidades serão Santo Antônio de Leverger (13.06) e Cuiabá (19.06), os locais serão definidos e divulgados nas redes sociais de Nico e Lau. Nossa Senhora do Livramento e Acorizal também receberão o evento, as datas serão definidas e divulgadas posteriormente.

O show é gratuito e tem a proposta de oferecer uma alternativa de lazer em meio ao isolamento social. Os locais das apresentações têm capacidade para receber em média 80 carros. Cada veículo só pode abrigar no máximo quatro pessoas e todas fazendo o uso de máscaras e demais medidas de biossegurança. A programação é acessada do próprio carro por rádio FM.

O projeto 1° Cine Cidadania é uma realização do Instituto Leverger, com patrocínio do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), via emenda parlamentar do deputado estadual Sebastião Rezende, e apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

Programação

Neste projeto, além de celebrar os 26 anos de carreira, também será o lançamento da mais recente obra da dupla, o CD “Remedeia com o que tem”, sexto disco da trajetória dos comediantes. O show “Bem na foto” é recheado de histórias hilárias, performances inusitadas e interpretação das músicas do novo trabalho.

Com roteiro de J. Astrevo Aguiar e direção de Luiz Marchetti, o curta-metragem “Bala Perdida” é uma peça de ficção que dialoga com a nossa realidade. A dupla Nico e Lau utiliza a leveza da comédia para discutir sobre violência urbana. A originalidade da obra está no tratamento do tema, feito com leveza e profundidade.

Informações: (65) 3627.1244 / nicoelau.com.br / facebook.com/nicoelau