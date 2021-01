Municípios de Mato Grosso recebem recursos em apoio ao aleitamento materno e alimentação saudável

A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT), realiza nesta quinta-feira (14.01), às 9h, o primeiro sorteio da Nota MT de 2021. O concurso será transmitido ao vivo pelas redes sociais do Governo e da Sefaz, diretamente da sala de reunião Garcia Neto, no Palácio Paiaguás. Na ocasião serão distribuídos R$ 550 mil entre prêmios de R$ 500 e R$ 10 mil, sendo divididos em: 1.000 prêmios de R$ 500 e outros cinco de R$ 10 mil.

Nesse primeiro sorteio de 2021 estarão concorrendo 285.657 consumidores cadastrados no Nota MT, que pediram o CPF nos documentos fiscais emitidos no mês de dezembro de 2020. Os sorteios são realizados com base nas dezenas da Loteria Federal, da Caixa Econômica Federal, e concorrem notas fiscais e bilhetes de passagem eletrônicos emitidos no mês anterior ao mês do sorteio.

Ao todo, foram gerados 2.112.740 bilhetes eletrônicos, oriundos das compras realizadas entre 01 e 31 de dezembro de 2020. Desse total, 8.238 são referentes aos bilhetes de passagem eletrônicos e 2.104.502 referentes às notas fiscais. Devido ao período de final de ano, em que há uma elevada movimentação no comércio, o mês de dezembro foi o que teve maior número de bilhetes gerados e que vão concorrer aos prêmios mensais.

Para concorrer aos sorteios o consumidor precisa realizar cadastro no site Nota MT e exigir a nota fiscal com CPF em suas compras de mercadorias e bens de consumo. Bilhetes de passagem eletrônico (BP-e) emitidos nas prestações de serviço de transporte de passageiros também concorrem. Serão considerados válidos documentos fiscais autorizados pela Sefaz e com a inclusão do CPF do usuário cadastrado no Programa Nota MT.

Programação de sorteios

O Programa Nota MT vai distribuir R$ 7,6 milhões em prêmios ao longo do ano de 2021 entre sorteios mensais e especiais. Ao todo serão realizados 16 sorteios durante o ano, com premiações nos valores de R$ 500 e R$ 10 mil a cada mês e de R$ 50 mil em datas comemorativas.

Sorteios Mensais

Sorteios Especiais