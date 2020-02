Municípios devem cumprir regras para garantir repasses à assistência social

03/02/2020 41

A secretaria municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer está promovendo de 3 a 6 de janeiro, a Semana Pedagógica que reúne professores efetivos da rede municipal de ensino de Várzea Grande, onde se discute a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que é um documento que define os conteúdos mínimos a serem trabalhados na formação básica dos alunos. O intuito é promover e garantir o pleno desenvolvimento cognitivo, social e cultural dos estudantes. Portanto, o documento também é uma ferramenta para fundamentar a qualidade da educação ao estabelecer e nortear as aprendizagens que os alunos devem desenvolver nas escolas, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.

A superintendente Pedagógica da Educação, Gonçalina Rondon, informa que o foco principal dos trabalhos da Semana Pedagógica está voltado para o planejamento de ensino e aprendizagem dentro da escola, com as orientações e a apresentação dos documentos de referência implementados pela Secretaria como o Documento Referencial Curricular para Mato Grosso (DRC), as orientações da Educação Infantil, entre outros que objetivam o Currículo Escolar.

“Após anos de construção junto aos profissionais de ensino, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) finalmente consolidado deverá ser implantado e fará parte dos trabalhos em sala de aula no planejamento. Isso é um avanço importante para a comunidade escolar”, declarou.

De acordo ainda com Gonçalina Rondon, a Semana Pedagógica deste ano está dividida em cinco polos regionais para atender aos professores das 85 unidades escolares do município. Na região Norte, os trabalhos ocorrem na EMEB Profª Rita Auxiliadora no Mappin, na região Central, no Anexo I da Educação, no bairro Aeroporto, na região Sul, na EMEB Emanuel Benedito de Arruda, no bairro Santa Maria, na região Leste, na EMEB Apolônio Frutuoso da Silva, no bairro Construmat e na região Oeste, os trabalhos acontece na EMEB Honorato Pedroso de Barros, no bairro Água Vermelha.

Para o secretário Silvio Fidelis, a Semana Pedagógica reforça o compromisso da Rede Municipal de Ensino, por meio dos professores, coordenadores e gestores das unidades escolares junto aos alunos, pais, responsáveis e comunidade escolar. “O compromisso com os avanços e melhorias na Educação tem que ser de todos. É preciso que os profissionais ‘vistam a camisa’ da Educação no cuidado, na afetividade, no acolhimento, na humanização e na inclusão social da criança, do adolescente, de todos os alunos da rede municipal. E em Várzea Grande este compromisso acontece, e é percebido nos avanços e passos que a Educação vem alcançando a cada ano, na inovação escolar, na implantação de projetos e programas, que resultam em uma educação de qualidade”, salientou o secretário.

O secretário afirmou ainda que Várzea Grande, ao longo da administração Lucimar Campos, elevou o nível na área educacional em comparação ao início da gestão, em razão dos vários resultados positivos obtidos ao longo dos anos pelos trabalhos desenvolvidos, com destaque para a colaboração dos profissionais do município na elaboração e consolidação da Base Nacional Comum Curricular, que levou em consideração a realidade local, facilitando sua implementação com eficácia.

“Além da melhoria estrutural da rede municipal, com a construção de novas escolas, reformas, equipamentos e reposição material, a Educação de Várzea Grande se tornou referência por contar com uma gestão eficiente, voltada para o trabalho e equidade, possuindo também grupos de formação e capacitação de professores que não só atendem o município, mas também é convidado a atender profissionais da educação de outros municípios de Mato Grosso”, pontuou.

Por: Fred Nogueira – Secom/VG