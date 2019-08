Municípios do interior poderão ter casa-abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica

Marianna Peres – O Paço Municipal ‘Couto Magalhães’, sede da prefeitura de Várzea Grande, amanheceu mais colorido: o primeiro ipê rosa floriu e cobriu parte do gramado atrás do prédio principal. A surpresa desse final de semana se transformou em um novo cartão postal e virou cenário para sessões de fotos. Vários servidores aproveitam o privilégio de encontrar uma florada logo no início da manhã e fizeram fila para registrar esse momento único do período de transição entre o inverno e a primavera.

Apenas o ipê rosa floriu, mas já é o suficiente para formar um lindo tapete rosado sobre as calçadas e o gramado que margeiam a sede da prefeitura, encantando servidores, visitantes e contribuintes. Esse primeiro ipê está quase na porta de entrada do Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC), da secretaria de Gestão Fazendária.

No Paço existem outros, como roxos e brancos. Essa florada é a mais antecipada registrada pela secretaria de Comunicação Social da prefeitura nos últimos cinco anos, já que a temporada costumava ser observada em meados do mês de agosto e em vários pontos do Paço Municipal, bem como ao lado, no Parque Ecológico Tanque do Fancho.

A florada do Paço Municipal é um momento bastante esperado em Várzea Grande, pois marca o início da temporada da florada dos ipês – árvore símbolo do cerrado brasileiro – promovendo um imenso festival de cores que pode ser visto de perto, de longe, apreciado e fotografado de vários pontos da cidade.

Além do Paço e do Tanque do Fancho, outras dezenas de ipês começarão a mudar o cenário acinzentado dessa época de tempo quente e seco em pontos da cidade, como no bairro Alameda, as margens do rio Cuiabá, no Parque Ecológico ‘Flor do Ipê’, na região do Carrapicho e em outros pontos da cidade como nas Avenidas Arthur Bernardes e na Júlio Campos, próximo ao Trevo do Lagarto.

A exuberância dessas árvores se tornou um convite à contemplação e um cartão postal para quem gosta de registrar momentos como esses, que ocorrem uma vez por ano e duram no máximo 15 dias. As árvores embelezam ainda mais os pontos turísticos de Várzea Grande nessa época do ano, como a Rota do Peixe, colorindo em especial a praça central do distrito de Passagem da Conceição e a principal rua do distrito de Bonsucesso.

No Parque Ecológico Tanque do Fancho, os ipês são árvores nativas e dão cor à reserva localizada no coração de Várzea Grande. No Parque Flor do Ipê, as árvores estão por todo o canto e dão nome ao local. As trilhas de caminhadas passam a ser muito mais agradáveis, sendo um atrativo a mais aos adeptos de caminhadas e praticantes de esporte, nessa época do ano, com o novo cenário desenhado e colorido pelos ipês.

NATUREZA – As árvores de ipês são consideradas de grande porte e entre os meses de julho e setembro perdem todas as folhas e ficam cobertas pelas flores. O ipê é uma árvore do gênero Tabebuia (antes Tecoma), pertencente à família das bignoniáceas, podendo ser encontrada em seu estado nativo por todo o Brasil. Há muitos séculos, o ipê – também chamado de pau-d’arco, no Norte – vem sendo apreciado tanto pela excelente qualidade de sua madeira, quanto por seus efeitos ornamentais, decorativos, e até medicinais.

A árvore do ipê é alta, bem copada e, no período da floração, apresenta uma peculiaridade: fica totalmente desprovida de folhas. Os primeiros a surgir são o roxo e o rosa, depois o amarelo e por último o branco. Na temporada as folhas dão lugar às flores que estampam belas manchas coloridas nas paisagens do País. O ipê floresce de julho a setembro e frutifica em setembro e outubro. Sua madeira é bela, de cor castanho-oliva ou castanho-avermelhada, e com veios resinosos mais escuros.

A casca, a entrecasca e a folha do ipê possuem propriedades medicinais, sendo utilizadas no tratamento de amidalites, estomatites, infecções renais, dermatites, varizes e certas doenças dos olhos. Elas são consideradas também como antidiarréicas, antiinflamatórias, antiinfecciosas, antitumorais, febrífugas e cicatrizantes.