Municípios economizam R$ 5,5 milhões com publicações no Jornal Oficial

Crédito: Prefeitura de Nova Ubiratã

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) promoverá na próxima quarta-feira, dia 14, webinar para divulgação e capacitação sobre o Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar (Sete). Voltado para gestores e técnicos estaduais, municipais e distritais, o encontro virtual visa orientar as entidades executoras sobre o uso deste novo software, criado para aprimorar a gestão do transporte escolar em todo o país.

Os interessados em participar devem se inscrever no Portal de Educação Corporativa do FNDE, neste link, onde também está disponível a programação completa do encontro. O evento será transmitido pelo Canal do FNDE no Youtube e pelo portal de Educação Corporativa do FNDE.

Durante o encontro, serão apresentados detalhes do sistema, com espaço reservado para esclarecimento de dúvidas. As perguntas devem ser enviadas no ato da inscrição, para que os palestrantes possam respondê-las ao longo do webinar.

Módulos – Desenvolvido pelo FNDE, em parceria com o Centro Colaborador de Apoio ao Transporte Escolar da Universidade Federal de Goiás (Cecate-UFG), o sistema foi lançado em dezembro de 2020, para apoiar a gestão do transporte escolar em estados, municípios e no Distrito Federal. O Sete apresenta módulos de gestão da frota, de roteirização e de emissão de relatórios, entre outros.

Com os dados inseridos no sistema, o software pode identificar gargalos no transporte escolar local, aprimorar a seleção de rotas utilizadas e até apontar valores que possam ser utilizados como base em futuras licitações para a contratação de serviço terceirizado.