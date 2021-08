Municípios Inteligentes: eventos intensificam debates e apresentam orientações aos gestores

Crédito: Agência CNM

Eventos da área de inovação e Municípios Inteligentes estão programados para esta semana. O primeiro será nesta quinta-feira, 19 de agosto, das 9h30 às 13h, ocasião em que a Confederação Nacional de Municípios (CNM) participa no ciclo de Diálogos para a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano dentro da temática Transformação Digital na PNDU. O segundo debate acontece na sexta-feira, 20 de agosto, às 10h, com o Bate-papo que vai abordar a Conectividade e acesso a internet para Municípios inteligentes.

Promovido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o Ministério do Desenvolvimento Regional, o evento desta quinta-feira retoma os debates sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU). Na oportunidade, será detalhada a Transformação Digital no âmbito da PNDU, com discussões de temas relativos à inclusão digital, à integração de tecnologias digitais aos espaços urbanos e à diretrizes para a criação de serviços urbanos digitais e inovações. Esse evento será transmitido pela plataforma Webex e no canal do Ipea no Youtube. Para acompanhar, o interessado precisa confirmar a sua inscrição.

Já o Bate-papo da CNM – que vai tratar o tema Conectividade e acesso a internet para Municípios inteligentes e tem como parceiros os representantes do Grupo de Trabalho “Capacitação, disseminação e educação” da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes (CICB) – visa promover o nivelamento de conhecimento. O debate segue os Objetivos Estratégicos (OE) da carta e pretende ambientar os gestores municipais sobre as recomendações estabelecidas, além de apresentar iniciativas que implementam algum aspecto que atenda a uma, ou a várias, dessas recomendações. A transmissão desse evento será feita pelo canal da TV Portal CNM no YouTube e pela página da entidade no Facebook.

A carta é uma ação do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) que traz uma visão sobre cidades inteligentes no contexto brasileiro, por meio de princípios e diretrizes que buscam formular um conceito governamental de cidades inteligentes e orientar as ações ministeriais na criação de uma agenda para Cidades Inteligentes. Esse objetivo considera os grandes desafios associados à transformação digital, ao desenvolvimento urbano sustentável e apresentar planos, políticas e programas federais.

O ciclo de debates dessa temática deve acontecer uma vez ao mês e o próximo será sobre o Objetivo Estratégico 2 – Prover acesso equitativo à internet de qualidade para todas as pessoas.