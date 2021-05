Municípios participam do workshop online do programa Sudeco Itinerante até sexta-feira  

Crédito: Divulgação

Durante três dias os técnicos que trabalham a frente da Plataforma+Brasil, participam do workshop online do programa Sudeco Itinerante. O evento que foi aberto na manhã desta quarta-feira, 19 de maio, conta também com a participação de engenheiros responsáveis pela fiscalização das obras executadas nos municípios com recursos de emendas parlamentares.

O Workshop é realizado em parceria com a Associação Mato-grossense dos Municípios- AMM, a pedido da bancada federal de Mato Grosso. O evento ocorre das 08h às 13h, no horário de Brasília, através da plataforma da Sudeco, direcionado aos municípios. Entre os temas tratados estão, desde a elaboração de planos de trabalho, quanto a execução e prestação de contas de contratos convênios firmados pelas prefeituras. A ferramenta de convênio é fundamental para que os municípios possam garantir a destinação de recursos voltados aos projetos de desenvolvimento regional.

O coordenador-geral de Programas e Desenvolvimento Regional da Sudeco, Raimundo da Costa Veloso Filho, explicou que o objetivo é clarear as etapas dos convênios. Ele lembrou que esta ação do programa Sudeco Itinerante teve início em Mato Grosso do Sul, mas no ano passado, não foi realizado, por ser o último ano de mandatos dos gestores municipais, e logo depois veio a pandemia. “Mesmo assim, contribuímos no que foi possível com os municípios” disse. Que este não é um curso completo, mas ajuda muito no momento de dificuldade de elaboração dos projetos e prestação de contas. Segundo ele, foi um desafio organizar o evento em pouco tempo, mas as emendas já chegaram e deveriam agir logo, pois depois ficaria mais difícil.

O Assessor de Capacitação da AMNM, José Antônio Pinheiro, informou que é expressiva a adesão das prefeituras no workshop e frisa que as propostas da Sudeco sempre estiveram ao lado da AMM. Com relação a plataforma, disse que é inovadora, onde os municípios podem cadastrar os dados e inserir os documentos. Ele que trabalhou na mobilização das equipes técnicas das prefeituras, assegura que o workshop contribuirá muito e levará ás prefeituras, a luz do conhecimento. Ele destaca que a participação dos técnicos é fundamental para que recebam orientações sobre a execução dos convênios, desde o lançamento até a prestação de contas.

Durante os três dias eles vão acompanhar a atualização do uso do sistema de convênios, por meio da Plataforma + Mais Brasil. Os municípios foram divididos em três grupos. No primeiro dia, direcionado aos técnicos que ainda não possuem familiaridade com o sistema de convênios.

Já o segundo dia, aos participantes serão mesclados entre servidores e público com maior experiência, com aqueles que ainda não dominam o sistema de convênios. E no último dia, será voltado para técnicos que já possuem um conhecimento mais amplo sobre a ferramenta. Houve a necessidade de participação dos engenheiros no workshop, que também necessitam de conhecimentos sobre os parâmetros técnicos de projetos básicos exigidos pelos convênios.

Conforme a programação geral do evento, nesta quinta e sexta-feira, 20 e 21 de maio, estão previstos das 9h às 9:30h, a palestra sobre o Cadastro Integrado de Projetos de Investimentos. Das 9:30 às 10h, Inserção de propostas na Plataforma +Brasil e Formalização de Convênios. Das 10 às 10:55h, Projeto básico e acompanhamento da execução de convênios relacionados a obras e serviços de engenharia. Das 11:10 às 11:35h, acompanhamento da execução de convênios relacionados a aquisição de equipamentos.