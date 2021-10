Municípios recebem máquinas e equipamentos para agricultura familiar e infraestrutura

Crédito:

Os prefeitos e prefeitas de diversas regiões do Estado, juntamente com o presidente Associação Mato-grossense dos Municípios-AMM, Neurilan Fraga, estiveram nesta sexta-feira (08), no estacionamento da Arena Pantanal, onde foram entregues máquinas e equipamentos destinados à agricultura familiar. A entrega do maquinário aos municípios é uma ação do governo de Mato Grosso, com recursos oriundos do Programa MAIS MT, no montante de R$ 209 milhões.

O presidente da AMM, destacou a importância do investimento do governo estadual em maquinários que vão beneficiar a população geral por meio agricultura familiar e obras de infraestrutura. “Neste momento histórico, o governo fez uma grande entrega de máquinas e equipamentos para os municípios, que irá beneficiar muito o pequeno agricultor, que tanto necessita deste apoio. Com as máquinas, as prefeituras vão conseguir manter as estradas rurais em melhores condições tráfego, para escoar a produção agrícola, beneficiando também o transporte escolar. Quero agradecer o trabalho dos senadores e deputados federais que não mediram esforços para garantir, por meio de emendas a distribuição das máquinas e dos equipamentos”, disse Fraga.

Através da Secretaria de Agricultura Familiar (Seaf), serão investidos até junho do próximo ano, R$ 106 milhões em duas etapas. Nesta primeira etapa, foram entregues 54 veículos Fiat strada, 20 pick-up Hilux, 29 motoniveladoras, 22 distribuidores de calcário, 08 escavadeiras hidráulicas, 300 resfriadores de leite, 17 ensiladeiras, 04 caminhões de leite, 20 motocultivadores, 02 caminhões baú de carga seca, 1 caminhão refrigerado, 02 plantadeiras e adubadeira de mandioca, um perfurador de solo e 08 pás carregadeiras.

Por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), o investimento total é de R$ 103 milhões em 85 equipamentos: 14 escavadeiras, 14 pás carregadeiras e 57 motoniveladora.

Durante o evento foram assinados também os convênios para o repasse de 20 mil doses de sêmen bovino, 1,5 mil prenhezes de embrião bovino e 30 mil toneladas de calcário para diversos municípios.