Municípios recebem segundo repasse do FPM de março com acréscimo de 106,14 %

Crédito: Duvulgação

A ferramenta online é um canal no qual o munícipe se cadastra e registra a sua demanda sobre um serviço público do qual tem necessidade. A prefeitura anota a reclamação e emite a resposta, seja com a solução ou com uma satisfação. A MPX Brasil, empresa com 18 anos de liderança no mercado de Mato Grosso fornecendo soluções web para órgãos públicos, acrescentou em seu portfólio a “Prefeitura On Line”, a plataforma web que permite a comunicação on line e instantânea entre o cidadão e o poder público.

O diretor-presidente da MPX Brasil, Marcos Paulo, explica que o serviço surgiu da necessidade que as prefeituras têm de mapear as demandas municipais de uma maneira moderna e ágil, sem a necessidade de o morador se deslocar até o paço municipal ou a uma secretaria para efetuar a reclamação. “Estamos no meio de uma pandemia e a comunicação on line é uma necessidade. Mesmo quando isso tudo passar, a Prefeitura On Line continuará sendo um serviço útil, atual e necessário, pois agiliza a vida do morador, que pode acessar o site da prefeitura e fazer uma reclamação. Mas também adianta o serviço da prefeitura, que terá um mapeamento em tempo real das necessidades do município e poderá se organizar para solucioná-las ou mesmo para buscar recursos em outras esferas com mais embasamento”, explica.

A ferramenta é on line e pode ser anexada ao site institucional do município. Assim que o cidadão clicar na Prefeitura On Line, ele será direcionado para um formulário e poderá apresentar a sua demanda por texto e anexar foto, áudio ou vídeo. Um piloto foi testado em Sinop e Nortelândia é a primeira cidade com a plataforma instalada. Em breve a MPX Brasil vai lançar o serviço por meio de aplicativo.

Os benefícios, ressalta Marcos Paulo, são para a administração pública e para o cidadão. “Vejo que muitos prefeitos querem implantar uma gestão compartilhada e, às vezes, só falta a ferramenta adequada. E foi isso que fizemos com a Prefeitura On Line. É uma solução para a prefeitura constituir um banco de dados valiosíssimo para a gestão e para criar um sentimento de empatia com o morador, que se sentirá integrado à gestão e como um colaborador on line do município. Quanto maior for a participação popular numa gestão, maior é a chance de sucesso”, acrescenta Marcos Paulo.

Além da Prefeitura On Line, a MPX Brasil conta outras 16 soluções web, que vão desde o site institucional, passando por streaming, Portal Transparência, Ouvidoria e Cartas de Serviços, Assessoria Jurídica e Intranet. Para mais informações, acesse o site: www.mpxbrasil.com.br.