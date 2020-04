Municípios receberão a segunda parcela do FPM de abril hoje (20)

Na regra para abertura de parte do comércio, optou-se pelo distanciamento de 2 metros entre as pessoas e excessiva e constante higienização para se resguardar a saúde das pessoas

NOTA DE ESCLARECIMENTO

MEDIDAS DA PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE

As Secretarias Municipais de Comunicação Social, Saúde, Procuradoria Municipal, de Governo e do Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID 19), informam que :

– Considerando a capacidade instalada da assistência de Várzea Grande em suas unidades de saúde e do Plano de Mitigação feito entre o Governo do Estado e as Prefeituras de Várzea Grande e Cuiabá, aonde ofertam leitos no Hospital Metropolitano, no antigo Hospital Pronto Socorro de Cuiabá, no Hospital Universitário Júlio Muller, no Hospital Santa Casa e no Hospital São Benedito;

– Considerando o reduzido número de casos até agora detectados em Várzea Grande, em número de 06, com três curas e nenhuma internação por Síndrome Respiratória Aguda Grave SRGA até o momento, e o monitoramento contínuo de pessoas com sintomas leves, não tendo mais ninguém aguardando exames laboratoriais;

– Com os reduzidos números de casos e diante da necessidade e do apelo dos setores, comercial, empresarial e industrial, e de se resguardar as vagas de trabalho e renda da população, Várzea Grande optou pela abertura com comércio, mas com regras restritivas de funcionamento;

– Várzea Grande que segue estritamente as regras definidas pelo Ministério da Saúde através da Organização Mundial da Saúde – OMS divulgadas no Boletim 07/2020 que estabelece regras de distanciamento social e isolamento;

Optou pela abertura de parte do comércio, exige, no entanto, regras mais duras e fiscalização atuante para a manutenção da distância de no mínimo 2 metros entre as pessoas e excessiva e constante higienização para se resguardar a saúde das pessoas;

Quanto à proposta de barreira sanitária entre Cuiabá e Várzea Grande, visando à posição estratégica da Cidade Industrial que é passagem obrigatória para o Norte de Mato Grosso e do Brasil e vice-versa para o sul de ambos, a barreira sanitária pode ser utilizada de forma racional, lembrando que as estimativas demonstram uma média de 250 mil pessoas transitando entre ambas as cidades para trabalharem e outras atividades.

Os órgãos da Administração Municipal lembram ainda que trabalham com a hipótese da população contribuir e ajudar no combate a pandemia, mas pode, endurecer na fiscalização dos estabelecimentos comerciais que desrespeitarem as regras com a aposição de multas online e até mesmo fechamento dos mesmos.