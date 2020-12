Museu de História Natural promove visita especial de Natal

O governador Mauro Mendes afirmou que a execução de obras estruturais por meio de convênios com as prefeituras e através de parcerias público-privadas, as chamadas PPPs Sociais, são uma “forma eficiente de fazer o dinheiro público render”.

Nesta quarta-feira (16.12), o chefe do Executivo Estadual entregou a pavimentação de 30,5 quilômetros da MT-140, entre os municípios de Vera e Santa Carmem, executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), por meio de convênio com as Prefeituras de Vera e Santa Carmem, e que vai interligar definitivamente os dois municípios por vias asfaltadas.

Por meio do convênio foram investidos R$ 17,3 milhões, sendo R$ 15 milhões pelo Governo do Estado e o restante empenhado pelos municípios. A entrega faz parte do Programa Mais MT e vai facilitar o escoamento da produção e estimular as atividades do agronegócio da Região Médio-Norte de Mato Grosso.

“Essa é uma forma muito eficiente de fazer dinheiro público render. Hoje, nós estamos conseguindo, em Mato Grosso, fazer muita coisa porque estamos dando mais eficiência ao dinheiro público, gastando melhor, gastando com economicidade. As licitações que a Sinfra fez nesses dois anos já deram economia de mais de R$ 200 milhões para o contribuinte. Se nós economizamos R$ 200 milhões só nas licitações da Sinfra, significa que sobrou R$ 200 milhões para investir em outras obras. É por isso que estamos fazendo muita coisa no Estado de Mato Grosso. E a parceria com as associações e com os prefeitos é muito importante por isso, porque é uma forma inteligente de, com menos dinheiro, fazer mais coisas e atende mais a população”, destacou o governador.

De acordo com o prefeito de Vera, Moacir Giacomelli, a população esperava por esse asfalto há mais de 30 anos. “Isso era um grande sonho e agora se tornou uma realidade concreta. Quem ganhou com isso foi a sociedade de Vera, Feliz Natal, Santa Carmem e Sinop, porque temos agora uma rodovia totalmente asfaltada. É mais desenvolvimento para toda a região”, comemorou.

Conforme Mauro Mendes, as obras levarão não só o desenvolvimento para a região, mas vão garantir a melhoria na qualidade de vida da população que precisa utilizar as estradas. “São obras desta natureza que vão melhorar a logística, melhorar a competitividade da região, diminuir os custos para quem vive nela e, melhorar, principalmente a qualidade de vida das pessoas. Porque as estradas não servem apenas para passar caminhão carregado de milho, de soja, mas para ambulâncias, para que as pessoas exerçam seu direito de ir e vir. Então, eu estou muito feliz, em saber que com a ajuda de muita gente o Estado se recuperou e é hoje um dos melhores estados do Brasil”, acrescentou o governador.

Nesta quinta-feira, estão previstas mais inaugurações. Serão entregues a pavimentação das rodovias MT-422, MT-140, MT-010 e MT-338, além de uma ponte de concreto de 30 metros sobre o Rio Branco, na MT-242.