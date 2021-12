Museu de História Natural recebe decoração natalina e estende horário de atendimento ao público

O Museu de História Natural de Mato Grosso recebeu uma decoração de Natal e, para aproveitar a iluminação do espaço, irá estender o horário de atendimento ao público neste fim de semana. Nos dias 17 e 18 de dezembro, o equipamento cultural receberá os visitantes até 22h. Entre as atrações, estão a réplica em tamanho real do dinossauro Pycnonemosaurus nevesi, vestido com chapéu de Papai Noel. Este é o terceiro ano que o Museu realiza a ação ‘Natal no Museu’.

Além do dinossauro que faz sucesso entre as crianças, os visitantes também podem conferir a exposição permanente e a mostra provisória ‘O Pantanal através dos esqueletos’. O acervo permanente traz uma perspectiva arqueológica e paleontológica, que aborda a origem da terra e as transformações da biodiversidade pré-histórica de Mato Grosso, as populações originárias e a diversidade cultural dos povos indígenas.

Como o Museu está instalado na Casa Dom Aquino, a mostra também apresenta a história da residência, que é patrimônio cultural mato-grossense. O espaço, com ampla área verde às margens do rio Cuiabá, conta ainda com um cenário sobre o Homem do Holoceno, contado por meio de esculturas de argila e o cotidiano dos povos pré-históricos.

Na área externa, outro atrativo é o parquinho infantil e o Café Nhô Dino, onde serão vendidos pipoca, cachorro-quente e algodão-doce no período noturno.

A mostra provisória ‘O Pantanal através dos esqueletos’ fica aberta ao público até janeiro, e apresenta um olhar diferente do Pantanal, sob a perspectiva do sistema esquelético de alguns dos animais que habitam o bioma, e como é a interação deles com o ambiente em que vivem. Os esqueletos integram acervo da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e foram reconstituídos em tamanho real para a exposição, realizada em parceria com o Laboratório de Anatomia Animal Comparada da UFMT.

Serviço

O Museu de História Natural Casa Dom Aquino é um dos equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), em funcionamento sob gestão compartilhada com o Instituto Ecossistemas e Populações Tradicionais (Ecoss).

Visitação nos dias 17 e 18 de dezembro: das 8h às 22h, com entrada R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Visitação em dias com programação normal: quarta a domingo, das 8h às 18h. Entrada: R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia). Área verde e parquinho: gratuito.

Endereço: Avenida Beira Rio, nº 2000, bairro Jardim Europa, Cuiabá-MT

Telefones para contato: (65) 3634-4858 e site: http://museuhistorianaturalmt.com.br/