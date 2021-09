Museu do Ipiranga será reinaugurado para bicentenário da Independência

A comemoração dos 200 anos de independência do Brasil, que ocorrerá em 7 de setembro de 2022, terá um motivo a mais para ser celebrada. Segundo informa a secretaria Especial de Cultura, as obras do Museu do Ipiranga estarão finalizadas a tempo para a data.

Na fachada do edifício, que passa por reformas estruturais desde 2019, foi instalado um relógio que fará a contagem regressiva até a reinauguração. Segundo o governo, R$ 84 milhões já foram captados e mais R$ 74 milhões foram liberados para captação. No total, as obras no Museu do Ipiranga devem custar R$ 160 milhões. As obras já foram 70% concluídas.

A reforma faz parte da iniciativa do governo federal para estimular iniciativas que valorizem a cultura nacional. Também estão previstos documentários, peças de teatro e programas culturais infantojuvenis para as comemorações do bicentenário da Independência.

“A comemoração do Bicentenário é um evento de todos os brasileiros, e iremos levá-la para cada um de vocês. Vamos celebrar em alto nível essa data tão importante para nossa nação”, declarou, em nota, o secretário Especial de Cultura, Mário Frias.

Localizado em São Paulo, o museu foi inaugurado em 1895 como marco da Independência do Brasil. A instituição, cujo nome oficial é Museu Paulista da Universidade de São Paulo, conta com acervo de 450 mil peças, entre elas a famosa pintura Independência ou Morte, de Pedro Américo, que se tornou ícone do momento histórico do Grito do Ipiranga.