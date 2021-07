Música clássica: MEC FM instala novo transmissor para som mais limpo

Luzes no palco espelhadas na superfície de cada instrumento. Surgem em detalhes, as notas, os acordes e os sentimentos transmitidos cada vez que começa a música clássica. Como não imaginar o cenário quando se ouve esse som pelo rádio? Ouvintes da MEC FM no Rio de Janeiro (na frequência 99,3 MHz) terão o som da música de concerto, especialidade da emissora, ainda mais limpo e chegando a mais gente a partir desta sexta-feira (9), às 12h.

Isso vai ocorrer porque a rádio passará a operar com um novo transmissor (de potência de 35 kw), o que permitirá novas experiências para o ouvinte e a identificação mais fácil da sintonia. “O transmissor traz uma eficiência maior para a rádio. Chega com mais robustez. Isso vai melhorar muito a qualidade de áudio. Todo esse trabalho que é feito no estúdio da rádio chega na casa do ouvinte bem fiel ao que é emitido aqui”, afirma o gerente da rádio MEC, Thiago Regotto. O gerente da rádio assegura que o potencial técnico da emissora, de modernos equipamentos nos estúdios e sons em formatos com menos perda de qualidade, seja utilizado em toda a sua capacidade.

Outra novidade com o equipamento é que essa eficiência cobrirá grande parte do estado do Rio de Janeiro. O transmissor vai operar a partir de uma antena no Parque do Sumaré, na Floresta da Tijuca, área geograficamente privilegiada e uma das mais altas, o que garante maior penetração em diferentes áreas. Isso inclui toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, cidades serranas, do sul e do norte Fluminense. “É o mesmo espaço utilizado pela emissora desde 1983, quando a rádio foi inaugurada”, afirma Regotto. O transmissor fica na torre também utilizada pela TV Brasil, no Rio de Janeiro.

Programação

A transição para o novo transmissor ocorrerá às 12h desta sexta. Nesse momento, ocorrerá uma breve interrupção no sinal. “Em seguida, serão apresentados no Concerto MEC uma programação com recentes lançamentos da música clássica, com gravações com alta qualidade sonora. Das 13h às 15h, será a vez do ouvinte participar da nossa programação pedindo por Whatsapp a sua música preferida no Clássicos do Ouvinte“, explica Thiago Regotto.

Para o final de tarde, às 17h, mais uma oportunidade de conferir a novidade em alto e bom som. “Terá piano e voz ao vivo direto do nosso estúdio, com o programa Sala de Concerto, que recebe o maestro e pianista Claudio Ávila e a soprano Daruã Góes, para uma hora com as mais famosas canções de musicais”, afirma. Um concerto pelas ondas da rádio.