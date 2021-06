Músico lança o álbum Sol de Agosto com músicas autorais e poemas

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) e o MT Hemocentro promovem, de 14 a 30 de junho, das 8h às 16h30, o Movimento em Prol do Doador de Sangue, idealizado em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (Fiemt) por meio do programa Multiação.

O movimento será realizado no Centro Político Administrativo, que reúne todas as entidades de classes sociais e Secretarias Estaduais, além da Assembleia Legislativa. A unidade móvel do MT Hemocentro – o Hemobus – poderá se deslocar e possibilitará a coleta de sangue e o cadastro de doadores de medula óssea.

A ação foi pensada em consonância ao Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado anualmente em 14 de junho. A data foi instituída pela Assembleia Mundial de Saúde, em homenagem ao nascimento de Karl Landsteiner, imunologista que descobriu o fator RH e as várias diferenças entre os tipos sanguíneos.

“Essa é uma ação muito importante para a Saúde Pública de Mato Grosso. O MT Hemocentro presta um grande serviço para as unidades hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS) e esse trabalho depende da população, dos nossos doadores. Por isso, convoco os servidores estaduais para colaborarem com essa iniciativa que salva vidas”, declarou o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo.

O MT Hemocentro é o único banco de sangue público de Mato Grosso e é responsável pelo fornecimento de bolsas de sangue e derivados para os hospitais e prontos-socorros do estado; o objetivo é auxiliar pacientes em situação de emergência ou em procedimentos cirúrgicos. O serviço do MT Hemocentro é totalmente custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O presidente do Sistema Fiemt, Gustavo de Oliveira, reforçou a relevância da ação. “O MT Hemocentro já é parceiro de longa data do Multiação e nós sabemos o quanto a pandemia afetou o volume das doações de sangue. Por isso essa ação é tão importante, para estimular as pessoas a voltarem a doar ou, no caso de quem nunca doou, a fazer isso pela primeira vez. É um ato que salva vidas, não afeta a saúde física do doador e ainda contribui para sua saúde mental, pela satisfação em saber que está fazendo a diferença na vida de alguém.”

Para a diretora do MT Hemocentro, Gian Carla Zanela, a data celebra o agradecimento aos doadores voluntários e é um dia de conscientizar sobre a necessidade global do sangue seguro.

“A quantidade de sangue retirada não afeta a saúde do doador, pois a recuperação ocorre imediatamente após a doação. Uma pessoa adulta tem, em média, cinco litros de sangue e, em uma doação, são coletados no máximo 450 ml de sangue. É pouco para quem doa e muito para quem precisa de transfusão de sangue”, concluiu Zanela.

Serviço

As instituições de Cuiabá e Várzea Grande que tiverem interesse em participar do Multiação devem agendar o atendimento por email larissa.siqueira@sesisenaimt.ind.br

As doações feitas diretamente na sede do MT Hemocentro podem ser agendadas pelo novo sistema virtual mthemocentro.saude.mt.gov.br ou por meio dos telefones (65) 3623-0044 (Ramal 221 e 222) e WhatsApp (65) 98433-0624.

A sede do MT Hemocentro está localizada na Rua 13 de junho, n° 1.055, Cuiabá, Centro Sul. O funcionamento regular da unidade ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.