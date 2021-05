Músicos prestam homenagem ao Dia das Mães no Centro de Eventos do Pantanal

Pensando em trazer mais alegria para todas as mães presentes no polo de vacinação contra a Covid-19, instalado no Centro de Eventos do Pantanal, os músicos Dario Scherner (pianista), Wellinton Berê (baixista), Danilo Barreiro (guitarrista), resolveu prestar uma homenagem nesta sexta-feira (7), tocando diversas canções no local durante a campanha “Vacina Cuiabá”, já fazendo alusão ao domingo (9), em que é comemorado o Dia das Mães.

Eles fazem parte do projeto “Piano Gente”, que busca democratizar o instrumento em grande massa, para que um dia seja mais normal tocar em locais públicos, quanto uma pessoa com o seu violão, flauta, teclado, entre outros. Os profissionais escolheram o dia de hoje, por ser início da vacinação das mulheres grávidas e puérperas, maiores de 18 anos, com comorbidades.

“Na verdade, é um projeto de rua, queremos tornar o uso do piano mais comum entre as grandes massas da sociedade, por isso isso a gente leva o piano para as praças, mercados públicos, feiras, entre outros locais públicos. E a nossa intenção de trazer o piano aqui é hoje é homenagear as mães, porque estamos aqui no final de semana alusivo ao Dia das Mães, em uma época tão triste, em que a pandemia assola o mundo todo, pensamos quer trazer um pouquinho de alegria, mesmo nesse momento de salvação que é a vacina. O ‘vacina Cuiabá’ é um símbolo para a nossa cidade, é u símbolo para o nosso Estado, e a gente que é daqui temos que prestigiar isso, e eu acho que a cultura tem que estar em todos os lugares”, afirmou o pianista Dario Scherner.

Outra que resolveu prestar homenagens as mamães, foi Ana Cláudia de Oliveira Martins, que está grávida de 34 semanas e está com diabetes gestacional. Ela viu nesta sexta, dia em que foi tomar a vacina contra a Covid-19, próximo a data comemorativa, uma oportunidade de homenagear as servidoras da Saúde Municipal, levando caixas de chocolates como uma lembrança, não só pelo dia das mães, mas pelo trabalho durante a campanha contra o vírus. “Eu trouxe pensando justamente no Dia das Mães, pensando em alegrar um pouco o dia delas, nessa época tão difícil que a gente está passando hoje. Eu estou muito feliz, mais tranquila e mais agradecida agora”, disse.

Além das gestantes e puérperas, também começaram a ser imunizados nesta sexta, pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente, ambas categorias de 55 a 59 anos, e os portadores de Síndrome de Down, acima de 18 anos.

Para serem vacinadas todas as pessoas precisam fazer o pre cadastro no site vacina.cuiaba.mt.gov.br e comparecer no local de vacinação com a documentação necessária para comprovar que fazem parte do grupo prioritário, além do QR Code do agendamento. As grávidas devem levar o Cartão de Gestante e as puérperas (mulheres que tiveram bebê há até 45 dias) devem levar a certidão de nascimento da criança.

Com o objetivo de facilitar a obtenção do laudo médico pela população, a Secretaria Municipal de Saúde – SMS elaborou uma Declaração para vacinação de pessoas com comorbidades, deficiência permanente, gestantes e puérperas. Nesta declaração constam todas as comorbidades, onde o médico precisa apenas assinalar a doença que o paciente possui, assinar e carimbar. Para aqueles que já possuem o laudo do médico, não é necessário levar esta declaração. O documento está disponível no site da vacinação.