Mutirão Rural se prepara para a segunda etapa do ano

O Projeto Piloto de Regularização Ambiental Produtiva – PRAVALER, iniciou nesta segunda-feira (20), o Curso de Cadastro Ambiental Rural (CAR) destinado aos técnicos que atuarão no campo dando assistência técnica aos produtores rurais de Boca do Acre/AM, beneficiados pelo projeto.

O evento acontece de forma presencial no período de 20 a 25 de setembro, na sede do Sebrae AM, com carga horária de 44 horas e pretende capacitar aos técnicos de campo sobre os processos de inscrição e retificações dos cadastros para orientar os produtores rurais nessa importante etapa do processo de regularização ambiental previsto na lei de proteção da vegetação nativa, o “Novo Código Florestal Brasileiro”.

O curso será ministrado pelos instrutores da GIZ, IPAAM e IDAM, contando ainda com apoio da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, EMBRAPA, Serviço Florestal Brasileiro (SFB), Federação da Agricultura do Estado do Amazonas – FAEA, Senar-AR/AM, SEMA/AM, Prefeitura de Boca do Acre e do Sindicato Rural de Boca do Acre (SIRBA).

Os 11 técnicos de campo capacitados irão atuar no projeto piloto PRAVALER atendendo 60 produtores rurais, dos quais 30 produtores rurais serão beneficiados pela Assistência Técnica e Gerencial (ATEG) do SENAR no município de Boca do Acre/AM e os outros 30 serão atendidos pelo IDAM.

Presencialmente participaram da cerimônia de abertura do Curso de CAR, o Presidente do Sistema Faea Senar, Muni Lourenço, a Superintendente do Senar-AR/AM, Jeyn’s Alves, o coordenador de ATEG, Rodrigo Guimarães e os representantes da GIZ, IDAM, IPAAM e SEBRAE.

Para o presidente Muni Lourenço.

“Este curso tem relevância estratégica para o alcance dos objetivos do PRAVALER, sobretudo porque o Cadastro Ambiental Rural (CAR) é a base para a obtenção da regularização ambiental e produtiva pelos produtores rurais.”

Segundo o coordenador da ATEG, Rodrigo Guimarães.

“A capacitação é um passo importante para o prosseguimento do projeto, andamento do acordo técnico para auxílio junto aos produtores rurais. Então, ela tem um papel essencial para continuidade do que é planejado e está sendo executado no PRAVALER, para assim podermos pleitear e pensar na abertura de novas turmas no estado do Amazonas.”

O PROGRAMA

A iniciativa é da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e da Embrapa, com a parceria do Sistema Florestal Brasileiro (SFB) e da Agência de Cooperação Alemã (GIZ). O intuito é mostrar ao produtor, na prática, como alcançar a regularização ambiental prevista no Código Florestal Brasileiro e ainda obter possibilidade de retorno econômico.