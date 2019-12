Mutirões de consultas e exames do CEM deram celeridade às filas de espera da Regulação, mas absenteísmo ainda é um problema

Ao som da capoeira e da felicidade das crianças que já aproveitavam o novo espaço, o prefeito Emanuel Pinheiro inaugurou na última quinta-feira (12), a praça pública do Residencial Marechal Cândido Rondon. Situada na Rua A, a área passou por um completo processo de revitalização, transformando-se em um novo espaço de lazer e integração social para os moradores da região. O campo de futebol do bairro também recebeu reparos e a construção de um alambrado.

Na ocasião da entrega o grupo de capoeira Aruandê se apresentou, alegrando os presentes. A comunidade também festejou o momento com distribuição de cachorro-quente e refrigerante.

“Transformamos o que era uma área abandonada em uma das mais lindas áreas de lazer da região. Vai valorizar as casas em frente à praça, mas o mais importante, vai valorizar a vida das pessoas que moram e vivem no Marechal Rondon, das crianças que já estão aqui brincando, dos jovens, dos adultos e idosos que terão uma velhice saudável. Quanto mais distante estão os bairros do centro da cidade, mais rápido chega a gestão Emanuel Pinheiro”, comentou o prefeito.

Com o trabalho realizado, a população poderá usar a praça para desenvolver atividades físicas e de integração social. Para isso, as secretarias de Serviços Urbanos e Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano executaram no local o trabalho de iluminação de LED, jardinagem e paisagismo, pintura e instalação de bancos e lixeiras.

“Quero agradecer o movimento comunitário, nosso grande parceiro. A briga por essa praça começou em campanha com o apoio do deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, que se comprometeu a lutar pela entrega. O prefeito Emanuel Pinheiro não faz praça só aqui, estamos fazendo uma praça por semana e entregando na cidade inteira, em cada bairro de Cuiabá, com conceito da gestão, com material de qualidade, independente do bairro”, explicou o secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa.

O espaço conta com pista de caminhada, uma academia ao ar livre e um playground. Além disso, o campo de futebol da comunidade também recebeu melhoria na iluminação e construção de todo o alambrado.

“Eu estou muito emocionado e queria agradecer, de coração, a toda a equipe da Prefeitura de Cuiabá, que não mediu esforços para dar de presente para a comunidade esta maravilhosa praça. Em nome da comunidade, eu digo que só temos a agradecer pelo esforço, trabalho e dinamismo da sua gestão, que é moderna, sem burocracia e objetiva”, agradeceu o presidente do bairro Marechal Rondon, seu Djalma Dias Pereira.

O Município tem expandido esses espaços para todas as regiões da cidade, alcançando pessoas que outrora se viam excluídas desse tipo de benefício. Desde sua implantação, em 2017, esse trabalho já resultou na criação de cerca de 50 praças e dois novos parques municipais. O planejamento do prefeito Emanuel Pinheiro é entregar, até dezembro de 2020, uma praça por semana.