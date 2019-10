Nações Unidas lança edital para contratação de oficinas para Sistema Estadual

A Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT) marcou presença no I Encontro Nacional de Patrulhas, Rondas e Guardiãs Maria da Penha. Promovido pela Polícia Militar da Bahia (PMBA), em parceria com Instituto Avon, o evento realizado nos dias 23, 24 e 25 de Setembro reuniu na cidade de Salvador, representantes de 16 estados brasileiros para debater ações de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres.

O coordenador de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da PMMT, tenente-coronel Sebastião Carlos e a tenente Denyse Valadão puderam compartilhar ações e resultados obtidos pelo projeto ‘Patrulha Maria da Penha’ desenvolvido pelos militares em Mato Grosso.

O tenente-coronel Sebastião Carlos explica que o evento promoveu um intercâmbio de ideias e ações desenvolvidas pelas patrulhas e rondas criadas especificamente para combater a violência contra as mulheres, o que contribui com a criação de uma diretriz nacional para a implantação de patrulhas e rondas em todo o país.

“Tivemos a oportunidade de conhecer a realidade de outras instituições policiais, bem como os desafios diante da escalada da violência contra a mulher. As ações que vem alcançando resultado no enfrentamento à violência doméstica e familiar são algo que traz a perspectiva e a certeza de que estamos no caminho certo. Queremos a garantia da integridade física da mulher que se vê diante da ameaça e real violência doméstica e familiar. A Polícia Militar de Mato Grosso se sente honrada em contribuir para que as Patrulhas Maria da Penha sejam fortalecidas, dentro de um planejamento possível de ser posto em prática”, ressaltou o tenente-coronel.

A tenente Denyse Valadão, que é gerente administrativa e operacional da Patrulha Maria da Penha de Cuiabá, conta que o encontro é um marco histórico no enfrentamento a violência doméstica e familiar no Brasil. Ela diz que, além de compartilhar as ações do projeto no evento, foi possível aprender e debater novas formas de aprimorar esse serviço.

“Participar do Encontro Nacional das Patrulhas, Rondas e Guardiãs Maria da Penha foi muito gratificante, pois foi possível conhecer as distintas realidades de cada Estado e observar que mesmo diante das diferenças todos possuem a mesma vontade em servir e proteger às mulheres e vítimas da violência doméstica. É um marco histórico no enfrentamento a violência doméstica e familiar no Brasil, no qual podemos juntos discutir protocolos de atendimentos e alinhar ações. Fico muito feliz por ter feito parte desse encontro e de poder junto com os demais Estados contribuir para o enfrentamento da violência doméstica no Brasil”, declarou tenente Denyse.

Patrulha Maria da Penha da PMMT

A Polícia Militar executa projetos específicos de proteção e defesa dos direitos de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em seis municípios mato-grossenses: Barra do Garças, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Tangará da Serra e Sinop.

Em três destas cidades – Cuiabá, Várzea Grande e Barra do Garças – as ações fazem parte do sistema de rede, a ‘Patrulha Maria da Penha’, realizadas em parceria com Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Judiciária Civil, entre outros órgãos, e têm como base do atendimento a medidas protetivas decretadas pela Justiça.

Nos outros três municípios os projetos ainda são individuais, desenvolvidos pela própria PM, porém há discussões em andamento para torná-los redes de proteção nos moldes da ‘Patrulha’.

A patrulha atende dez bairros de Cuiabá: Pedra 90, CPA 3, Dom Aquino, Dr. Fábio Leite, Tijucal, Centro Norte, CPA 4, Porto, Santa Izabel e Osmar Cabral, além dos casos mais graves. Já foram mais de 186 ocorrências atendidas pelo projeto desenvolvimento pelo 1º Comando Regional da PM.