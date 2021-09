“Não se fala em ferrovia, sem falar em Vicente Vuolo”, diz Juca ao defender homenagem

A partir de hoje (21), data em que se comemora o ‘dia da árvore’, o Rally Ecológico inicia a doação de 10 mil mudas de árvores e a arrecadação de alimentos na rede de Postos Morada/Shell, em Cuiabá. A meta é arrecadar 10 toneladas de alimentos. Na mesma data, à noite, acontece o lançamento oficial do evento, às 19h, no auditório do Grupo Gazeta de Comunicação.

Para a realização do maior evento off-road de Mato Grosso foi montada uma logística que reúne cerca de 150 pessoas, entre staff do Sportsmotor Clube, com diretor de prova, cronometragem, recepção, parceiros como o Juvam, prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande, e a Águia Sul Transportes, que fará o transporte das mudas de árvores (do viveiro, na região do Coxipó do Ouro, até os 10 postos na capital).

Para se ter um idéia, estão sendo captadas mil caixas de madeira, tipo palet, para a acomodação das mudas. Essa mobilização depende de doações de supermercados, e feirantes.

Também nos bastidores, trabalham para o sucesso da prova as secretarias de Mobilidade Urbana, Meio Ambiente, Limpurb, Turismo e Cultura e Esportes, além da Secel. O ambientalista Abel Nascimento é o responsável pela preparação do plantio das mudas, ação que será realizada na Orla da Porto, local da largada, no dia 20 de novembro.“São parceiros imprescindíveis”, disse Luiz Galvan, diretor geral do evento.

As inscrições com vagas limitadas estão abertas no site cronorally.com.br. O Rally Ecológico tem patrocínio da Energisa e Postos Morada Shell.