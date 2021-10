Nasa Space Apps Challenge: Cuiabá participa de maratona da inovação com 54 inscritos de diversas áreas de atuação

A 5ª edição da Lavagem das Escadarias da Igreja do Rosário e Capela de São Benedito reuniu dezenas de pessoas na manhã deste sábado (2) no centro histórico de Cuiabá.

A celebração ecumênica realizada no largo do Rosário simboliza a paz e a fraternidade. O evento foi organizado pela Associação Lavagem das Escadarias Rosário e São Benedito e contou com o apoio da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

A secretária Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Carlina Maria Rabelo Leite Jacob e o secretário adjunto de Cultura, Justino Astrevo acompanharam a programação que começou às 5 horas da manhã com abertura, um café da manhã no Museu da Imagem e do Som de Cuiabá (Misc), seguido da entrega das quartinhas de barro, vassouras e adornos e, o deslocamento para a Igreja do Rosário e Capela de São Benedito onde aconteceu a concentração antes da lavagem das escadarias.

“Buscando uma gestão humanizada e de inclusão, a gestão Emanuel Pinheiro estamos aqui hoje celebrando as três religiões a católicas, as de matriz africana e o islamismo. A lavagem das escadarias do Rosário simboliza mais do que um simples ato de fé, ela simboliza a união de todos os povos, a cultura da paz, pela liberdade, pela valorização do ser humano. Essa socialização é mais do que necessária nesse mundo que estamos vivendo, esta é uma bandeira contra a intolerância e o apoio da gestão foi decisivo para que tudo isso acontecesse”, disse a secretária Municipal de Cultura, Carlina Jacob.

Cristóvam Luis Gonçalves da Silva, diretor do Misc e membro da comissão organizadora da lavagem das escadarias, responsável pela parte cultural do evento falou da importância da representação de várias religiões no evento. “Isso mostra o respeito para com essa diversidade . quando trazemos a religião de matriz africana você abre um portal de possibilidade, de esperança de que todos juntos, homens e mulheres, de várias religiões poderem congregar a cultura de paz. Estamos no centro histórico de Cuiabá, isso é a preservação e a valorização da cultura afro-brasileira é a preservação da memoria de pessoas que contribuíram com a cultura de Cuiabá”, disse ele lembrando que este ano o evento tem como tema a água, para alertar a população de que precisamos preservar a vida, já que a água é fonte de vida.

Ao som de tambores, dos Xequerês e entoando cantos africanos, os participantes desceram a avenida Coronel Escolástico em direção a igreja onde foram soltas pombas em referência a paz, antes da lavagem das escadarias.

O historiador Suelme Evangelista Fernandes. também falou sobre o evento. “Essa manifestação é super importante. Ela está no coração de Cuiabá e celebra uma história de luta contra a escravidão, o racismo, e que continua até hoje. A ideia é relembrar essas lutas, relembrar o tempo em que os negros moravam no entorno da igreja e não podiam participar com seus rituais religiosos. Então essa celebração da presença do povo negro e para que possamos viver de forma pacifica e o que temos de mais belo na nossa cultura, a cultura africana”, disse o historiador.