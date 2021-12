Natal de Vida, Fé e Superação: Governador e primeira-dama abrem o espetáculo de luzes e decoração na Arena Pantanal

A Escola Estadual Militar Tiradentes realizou na noite de sexta-feira (10.12) a solenidade de formatura dos ensinos médio e fundamental, alusiva ao encerramento do ano letivo de 2021. A cerimônia aconteceu no pátio do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar de Mato Grosso e reuniu alunos, pais, diretores, coordenadores e professores.

Na ocasião, 124 alunos do 3º ano receberam o certificado de conclusão do ensino médio, e 50 alunos do 9° ano do ensino fundamental participaram da troca de fiel – distintivo que é fixado ao uniforme, sobre o ombro do aluno, diferenciando o ciclo em que está matriculado e representando lealdade e compromisso.

Presente na solenidade, o coronel Jonildo José de Assis, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso falou da importante ocasião na vida dos estudantes e reconheceu a instituição no importante processo de formação. “Através da Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisas (Deip) da PMMT, em parceria com a Secretaria de Estado e Educação, estamos desenvolvendo estratégias para melhorar a educação básica do sistema de ensino, ofertando para esses jovens uma educação cada vez melhor. Nossos colégios contam com o sistema de ensino que desponta na área educacional. Os resultados alcançados pela Escola Tiradentes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e no índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Idep) demonstram o quanto estamos evoluindo”, destacou o comandante da PMMT, Jonildo José de Assis.

Com 36 anos de criação e um corpo docente com mais de 60 professores, a Escola Tiradentes já formou mais de 7.000 alunos. Em março de 2020, em decorrência da pandemia da Covid-19, as atividades presenciais da escola foram suspensas, retornando somente em agosto. Durante esse processo, a diretora da Escola Tiradentes, tenente-coronel Evandra Caroline Taques Senderski, falou dos desafios enfrentados durante a pandemia.

“Estamos num processo de retomada, ficamos 1 ano e meio com o ensino híbrido, retomando a modalidade presencial somente em setembro deste ano. Foi um grande exercício de renovação, tivemos que buscar tecnologias para transmitir as aulas e suprir essa demanda dos alunos. Precisamos agradecer os pais, que foram bastante parceiros durante esse processo e, acima de tudo, os professores, que durante a pandemia foram extremamente profissionais. Reflexo disso é que não tivemos nenhuma evasão escolar, índice zero de reprovação e 99% de frequência dos alunos nas aulas, mesmo na modalidade on-line”, destacou a diretora.

Gabriel Akio Ando Sato, formando do 3º ano, falou sobre a adaptação aos estudos após a pandemia, e reforçou a qualidade do ensino ofertado pela escola. “Foi um ano bem atípico, mas graças ao suporte dos professores nós conseguimos assimilar as aulas online com o próprio estudo em casa. Tivemos total apoio dos professores e plataformas que nos proporcionaram bastante eficiência nos estudos. Graças a Escola Tiradentes eu pretendo ingressar no Exército ou seguir uma carreira militar, servindo a nação brasileira”, concluiu o aluno.

Também estiveram presentes no evento; coronel Daniel Lipi Alvarenga, comandante-geral adjunto, coronel Carlos Eduardo Pinheiro da Silva, subchefe de Estado Maior-Geral, coronel Paulo César da Silva, Diretor de Ensino, Instrução e Pesquisas da PMMT, e outras autoridades militares e civis.