Natal Sem Fome destina mais entregas de cestas e total passa de 4 mil

A campanha Natal Sem Fome, coordenada pela primeira-dama Márcia Pinheiro, destinou, nesta semana, mais cestas de alimentos durante a segunda rodada de entregas em 2021. Os beneficiários foram os trabalhadores do aterro sanitário, o Sindicato dos Taxistas e líderes comunitários de duas regiões de Cuiabá.

As entregas foram realizadas pela Prefeitura de Cuiabá, via Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, que mapeia pessoas com maior grau de vulnerabilidade social e define o cronograma de entrega.

“O Núcleo de Apoio à Primeira-dama fica encarregado de arrecadar e repassar as cestas à prefeitura que faz a distribuição pela secretaria. Os profissionais de assistência social fazem essa triagem. Verificam quem mais precisa. Faz inspeção in loco. E por fim encaminhamos lotes de cestas para os beneficiários”, explicou a secretária de Assistência Social, Hellen Ferreira.

Mais de 4.100 cestas já foram entregues nesta edição que acontecem em meio a pandemia global do novo coronavírus que causou grandes impactos na economia com desemprego e fechamento do comércio. Em virtude da crise, a primeira-dama determinou as entregas concomitantemente com as doações para ajudar a minimizar as famílias em dificuldade financeira.

“Desde o início da pandemia estamos destinando cestas de alimento para essas pessoas por meio do Fundo Social Solidário, criado para atender emergências sociais como essas. E agora, como todos os anos promovemos essa campanha, é um ganho a mais de cestas doadas pela população e reforçamos mais ainda as entregas para quem perdeu seu emprego e quem está com dificuldade no sustento familiar”, contou a primeira-dama.

Natal Sem Fome

A campanha Natal Sem Fome arrecadou, nos últimos anos, mais de 50 mil cestas o equivalente a 1 tonelada de alimentos e beneficia, todos os anos, em média 15 a 20 mil famílias que são mapeadas pela pasta de Assistência Social.