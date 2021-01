Natal Sem Fome fecha edição 2020/21 e arrecadação chega 1,8 mil toneladas de alimentos

A campanha Natal Sem Fome da primeira-dama Márcia Pinheiro fechou sua 4ª edição com 18.155 mil cestas de alimentos arrecadadas e totaliza em quatro anos pouco mais de 68 mil cestas, o equivalente a 1,8 mil toneladas, conforme o levantamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, dos Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência.

São em média de 15 a 20 mil famílias beneficiadas todos os anos de acordo com o levantamento de pessoas cadastradas em entidades sociais, lideranças comunitárias, abrigos, Centros de Referência em Assistência Social (Cras), dentre outros.

Esse ano as entregas ocorreram simultaneamente ao período de doação para acelerar o processo de entrega e beneficiar centenas de famílias que tiveram a renda familiar impactada pela pandemia do novo coronavírus.

“Geralmente iniciamos em novembro as doações para finalizar a arrecadação antes do Natal e entregar às famílias para que elas tenham uma ceia de fim de ano farta, sem faltar nada. Entretanto, com a pandemia e muitas pessoas desempregadas, houve essa necessidade de entregar imediatamente as cestas e ajudar de alguma forma essas pessoas que foram prejudicadas”, explicou a primeira-dama.

Entretanto, a primeira-dama ressalta que a iniciativa é uma ação pontual durante o ano e que o foco é realizar programa e ações que ofereçam oportunidade para deixar a dependência do poder público. “Nós promovemos essa ação ano a ano porque a fome é um problema global e sempre existirá pessoas com extrema necessidade, porém trabalhamos com oportunidade para que elas possam comprar seu próprio alimento” disse.

O programa Qualifica Cuiabá 300 anos já certificou e atingiu 3,5 mil pessoas e a projeção para os próximos anos é ampliar a capacitação profissional e gerar emprego, empreendimentos e renda familiar para centenas de pessoas.

“Existem diversos casos, eu conheci uma pessoa que em 2017 foi uma das beneficiárias do Natal Sem Fome quando recebeu a cesta de uma entidade social que contemplamos. Três anos depois, essa mesma pessoa nos agradeceu na certificação do Qualifica e hoje ela vende doces, pães e sustenta sua família com seu trabalho. Essa é a Cuiabá que prosperamos”, finalizou a primeira-dama.