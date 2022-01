Natal Sem Fome totaliza mais de 70 mil cestas doadas e arrecadadas em cinco edições

A Prefeitura de Cuiabá publicou na Gazeta Municipal desta terça-feira (04) o resultado da análise dos documentos das empresas interessadas em participar do processo licitatório para execução da reforma do centro comunitário do bairro Jardim Presidente II. A concorrência pública é coordenada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e tem a A.G. de Araújo e a Andares Construtoras habilitadas para a próxima etapa.

O projeto elaborado para o local assegura uma completa transformação da estrutura que é utilizada pela população do bairro para desenvolvimento de diversas atividades. A partir da execução da obra, o centro comunitário deve contar com três salas, banheiros, vestiários, salão multiuso, palco para apresentações culturais, palestras e outras, além de toda acessibilidade. O investimento previsto é de R$ 532.967,07, da Fonte 100 do Município.

“Desde 2017, quando o prefeito Emanuel Pinheiro assumiu seu primeiro mandato, a Prefeitura de Cuiabá mudou totalmente a maneira de ver essas estruturas. Hoje, há um maior entendimento da importância desses locais para a população e para as comunidades. Isso só é possível acontecer em uma gestão que tem uma veia comunitária, popular e alinhada com os anseios do povo”, comenta o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa.

A intervenção planejada para Jardim Presidente II faz parte de um trabalho contínuo desenvolvido pela gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, que tem como principal objetivo garantir segurança e conforto na utilização desses espaços. Os centros comunitários são importantes áreas de convívio, onde os moradores têm a oportunidade de realizar atividades sociais, de capacitação, de lazer e ainda debater sobre demandas das comunidades.

De acordo com o edital montado em parceria com a Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos, a empresa vencedora do processo licitatório terá um prazo de 120 dias para execução da obra, a partir da assinatura da ordem de serviço. Com a conclusão na etapa de verificação dos documentos, o certame avança agora para a fase de abertura dos envelopes das propostas de preços, que ainda terá uma data definida para ocorrer.

“Essa fase administrativa é um pouco mais demorada, pois não depende totalmente do Município. É preciso cumprir cada ponto determinado pela legislação, inclusive respeitando o direito ao prazo de recurso, caso alguma das concorrentes solicite. Mas, temos a certeza que muito em breve vamos concluir a licitação, dar a ordem de serviço e trabalhar com muito afinco para entregar mais esse equipamento à população”, finaliza Stopa.