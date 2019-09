Negados embargos de engenheiro sanitarista e empresa ambiental de Sorriso

Assunto:REPRESENTACAO EXTERNA

Interessado Principal:PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

JAQUELINE JACOBSEN

CONSELHEIRA INTERINA DETALHES DO PROCESSO INTEIRO TEOR VOTO DO RELATOR ASSISTA AO JULGAMENTO

O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso negou, por unanimidade, Embargos de Declaração interpostos pelo engenheiro sanitarista e fiscal do Contrato 98/2016, Marcelo Antônio de Oliveira, e pela Empresa Sanorte Saneamento Ambiental Ltda., prestadora de serviços vencedora da Concorrência Pública 5/2016, que resultou no referido contrato. Na sessão ordinária desta terça-feira (03/09), o colegiado acompanhou voto da conselheira interina Jaqueline Jacobsen, relatora dos embargos (Processo nº 10.028-5/2016), pelo não acolhimento do recurso.

A conselheira disse não ter constatado a alegada omissão, obscuridade ou contradição capazes de justificar o recurso. “Pelo contrário, constato que os pontos suscitados pelos recorrentes foram tratados com objetividade no Acórdão 173/2018-TP. Portanto, é nítido o intuito dos embargantes de obterem a reforma do Acórdão, por entenderem ter sido equivocado o seu julgamento. Entretanto, tal intenção não é cabível na estreita via dos Embargos de Declaração, porque esse recurso é incompatível com a pretensão de se adentrar no mérito do julgado, com o fim de revisitar matéria já devidamente apreciada”, destacou.

O referido acórdão determinou a restituição aos cofres públicos municipais do montante de R$ 2.761.642,68, em valores atualizados, solidariamente por Emerson Aparecido de Faria, o engenheiro sanitarista Marcelo Antônio de Oliveira, e pela empresa Sanorte Saneamento Ambiental Ltda. A atualização deve ocorrer desde a realização do último pagamento (27-12-2017), diante do superfaturamento do Contrato nº 98/2016. Os três também foram multados em 10% sobre o valor apurado do dano ao erário, além de outras multas pelas demais irregularidades praticadas.