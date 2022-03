Neste sábado, dia 05: Senar/SC forma técnicos em agronegócio do polo de Rio do Sul

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc), promove em parceria com o Sindicato Rural de Rio do Sul, a solenidade de formatura da turma do Curso Técnico em Agronegócio do polo do município. O evento será neste sábado (05), às 18 horas, no Caça e Tiro Dias Velho, em Rio do Sul.

O ato será presidido pelo assessor jurídico da Faesc, Clemerson Pedrozo, e terá como anfitrião o presidente do Sindicato Rural de Rio do Sul Ereno Marchi. Também participarão do evento a coordenadora regional do Curso Técnico em Agronegócio Katia Zanela, o supervisor regional do Senar/SC Darci Wollmann e o diretor executivo da Agricultura de Rio do Sul Ramiro Cavilha Cimardi.

Reconhecido pelo MEC e pelo Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas (CFTA), o curso contou com carga horária de 1.230 horas e esteve dividido da seguinte forma: 80% a distância e 20% com aulas presenciais. Ao longo das atividades, os alunos conheceram técnicas de gestão, de comercialização e como atuar na execução de procedimentos para planejar e auxiliar na organização e controle das atividades de gestão do negócio rural. Além disso, os encontros presenciais oportunizaram acesso a visitas técnicas em propriedades rurais para conhecer a realidade do agronegócio catarinense.

A formação é gratuita e prioriza o acesso às vagas para agricultores familiares ou médio produtores e profissionais de assistência técnica e extensão rural. Os novos técnicos receberão diploma com a marca do Sistema Faesc/Senar-SC e saem preparados para atuar na gestão de propriedades rurais e empresas do setor.

O presidente do Sistema Faesc/Senar-SC, José Zeferino Pedrozo, cumprimenta a turma de Rio do Sul e a todos os profissionais envolvidos no curso por mais uma formatura no município. “Temos orgulho por contribuir com a qualificação técnica destinada, prioritariamente, a quem atua no campo. Pelo histórico bem-sucedido das diversas turmas já formadas no Estado, temos a certeza de que esses novos profissionais terão grandes oportunidades de crescimento na carreira, além de contribuírem também para o desenvolvimento de propriedades rurais e empresas do setor na região”.