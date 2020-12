Neurilan Fraga é reeleito presidente da AMM

Crédito: Vicente de Souza

Os prefeitos reconduziram ao cargo o presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM, Neurilan Fraga, reeleito para a presidência da instituição nesta terça-feira (15). Fraga, que conquistou 76 votos, disputou com o prefeito de Água Boa, Mauro Rosa, que obteve 45 votos. A eleição foi realizada de forma presencial e eletrônica. Dos 121 votos computados, 42 foram registrados pelo sistema on line. A nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal irão dirigir a instituição no triênio 2021-2023.

Fraga, eleito para o quarto mandato, disse que vai precisar da ajuda de todos os prefeitos para a condução das atividades na Associação. “Vou trabalhar para aumentar a quantidade de serviços prestados pela AMM e ampliar a atuação em Brasília para trazer mais recursos para as prefeituras. Vamos trabalhar muito no ano que vem no Congresso Nacional tratando da Reforma Tributária, da reforma do Pacto Federativo e da Reforma Administrativa, além de outras demandas que resultem em mais recursos no caixa das prefeituras”, assinalou, agradecendo os prefeitos e as lideranças políticas que o apoiaram, como deputados estaduais, federais e senadores.

O prefeito Mauro Rosa destacou a importância do fortalecimento da AMM e pediu aos gestores que apoiem o presidente Neurilan Fraga na presidência da instituição. “Peço aos prefeitos que estavam junto conosco que permaneçam na instituição, que é muito importante. O Neurilan certamente vai ampliar tudo que já fez, melhorando ainda mais a instituição até 2023”, frisou.

Apenas os prefeitos que estão no cargo votaram, conforme determina o estatuto da instituição, que também estabelece a alteração da duração do mandato para três anos. A mudança foi aprovada em assembleia geral dos prefeitos realizada em novembro do ano passado, seguindo o modelo adotado pela Confederação Nacional dos Municípios-CNM.

Todos os trabalhos da eleição na AMM foram conduzidos pela comissão eleitoral, presidida pelo prefeito de Rosário Oeste, João Antônio da Silva Balbino.

DIRETORIA ELEITA

Presidente de Honra: José Eduardo Botelho

Presidente: Neurilan Fraga (PL) Ex-prefeito de Nortelândia

1º Vice-Presidente: Janailza Taveira Leite (Solidariedade) – prefeita de São Félix do Araguaia

2º Vice-Presidente: Marcelo de Aquino – (PL) – prefeito de General Carneiro

3º Vice-Presidente: Marilza Augusta de Oliveira (MDB)- prefeita de Nova Brasilândia

4º Vice-Presidente- Edu Laudi Pascoski(PL)- prefeito de Itanhangá

5º Vice-Presidente – Valdecio Luiz da Costa (PL)- prefeito de Dom Aquino

Secretário Geral: Daniel Rosa do Lago (PDT) – prefeito de Porto Alegre do Norte

1º Secretário: Leocir Hanel (PSDB) – prefeito de Nobres

2º Secretário: José Guedes de Souza (MDB) – prefeito de Rondolândia

Tesoureiro Geral: Silmar de Souza Gonçalves (DEM) – prefeito de Nossa Senhora do Livramento

1º Tesoureiro: Alex Steves Berto (Solidariedade) – prefeito de Rosário Oeste

2º Tesoureiro: Altamir Kurten (PSDB) – prefeito de Cláudia

Conselho Fiscal:

1º Jacob Andre BringsKen (MDB)- prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade

2º Márcio Conceição Nunes de Aguiar (PSB)- prefeito de Cocalinho

3º Jadilson Alves de Souza (Republicanos) prefeito de Curvelândia

Suplentes Fiscais:

1º Héctor Alvares Bezerra (PSL)- prefeito de Mirassol D’Oeste

2º Ederson Figueiredo (PP)- prefeito de Arenápolis

3º Julio Cesar dos Santos (MDB)- prefeito de Apiácas