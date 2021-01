New Beef realiza primeiro abate certificado de animais Raça Araguaia pelo programa Origem Premium

Um produto de qualidade deve corresponder às necessidades do consumidor de forma confiável, segura e acessível.

Com a crescente demanda do mercado por produtos voltados para o segmento de carnes nobres, os criadores da Raça Araguaia aumentaram os investimentos nos plantéis e estabeleceram parceria comercial com o frigorífico New Beef Company em Nova Xavantina (MT), que realizou o primeiro abate, em dezembro, de animais Araguaia.

“Para quem é familiarizado com os números, o resultado dos animais abatidos foi excelente. Estamos falando de novilhas com idade até 17 meses. Esse programa bonifica o pecuarista em até 5% a mais do valor da arroba do boi. Com a arroba nos valores atuais, estamos falando de uma gratificação superior ao que é pago no ”boi china”. Lembrando que para a bonificação acontecer o pecuarista precisa entregar um animal dentro dos critérios do programa, que envolve idade e acabamento de carcaça. Por isso, o programa irá montar uma cartilha padronizando todos os processos para os pecuaristas interessados na raça terem dados concretos”, enfatiza a médica veterinária e consultora da Agrossec, Fernanda Faraone.

O resultado alcançado no abate das novilhas com idade de 14,5 meses e 14,8 arrobas de peso, impressionou o pecuarista de Nova Xavantina (MT), Dr.Miguel Pedroso, que acompanhou o abate se surpreendeu com o perfil diferenciado apresentado pelo bovino da Raça Araguaia.

“Eu acompanhei um abate de fêmeas no frigorífico New Beef e me surpreendeu a produção de proteína do animal. Em algumas fotos comparativas do abate entre o último touro com a primeira fêmea da Raça Araguaia são visíveis que o gado apresenta um acúmulo maior de proteína em seu traseiro e em toda estrutura. Certamente integrarei ao programa Origem Premium pelos resultados obtidos”, enfatiza o produtor.

Anunciada em outubro de 2020, a parceria entre a Origem Premium e o frigorífico New Beef Company visa ampliar a atuação da Carne Certificada Raça Araguaia para outros estados, buscando fomentar ainda mais a cadeia de carne bovina e aumentar a renda dos produtores rurais.

“É o primeiro abate da parceria Origem Premium e New Beef e os próximos ocorrerão mensalmente. Temos uma enorme preocupação em garantir as melhores condições em todos os processos pensando na qualidade do produto final. Essa parceria comercial deverá atrair um número maior de produtores participando do programa Origem Premium. Além disso, também deve cativar novos consumidores, que buscam qualidade em uma carne certificada, com maciez, sabor, processos sustentáveis e um produto saudável (baixo teor de gordura intramuscular)”, destaca o criador Raul Almeida Moraes Neto.

Para atender aos critérios, os produtores e parceiros ORIGEM PREMIUM seguem protocolos que garantem os fundamentos da empresa nos quesitos qualidade da carne, sustentabilidade e bem-estar animal.

Os produtores interessados em conhecer e participar do Programa de Produção Origem Premium/NewBeef, basta acessar a site www.origempremium.com.br e se cadastrar.